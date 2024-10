MERCADOS MARIA VIRGÍNIA FRANCO E VEREADOR MILTON SANTOS ESTARÃO FECHADOS PARA LIMPEZA NESTA SEGUNDA

Os mercados municipais Maria Virgínia Franco, no centro de Aracaju, e o Vereador Milton Santos, no conjunto residencial Augusto Franco, não abrem ao público cosumidor nesta segunda-feira (21). É que a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) realiza nos dois estabelecimentos comerciais um mutirão de serviços visando promover um reforço na higienização.

Estão previstos procedimentos como a lavagem dos setores de carnes, peixes e hortifruti, a retirada de resíduos e desobstrução da rede interna de drenagem. Além disso, no Maria Virgínia, haverá também o controle de insetos e pragas a partir da desratização e dedetização dos ambientes.

“Em Aracaju, os mercados públicos têm uma grande importância no abastecimento, sobretudo doméstico. Por isso, aproveitamos esses mutirões para fazer a manutenção dos estabelecimentos no sentido de promover o bem-estar tanto dos feirantes quanto dos frequentadores”, informou o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento da Emsurb, Márcio Brayner.

O diretor lembrou ainda que, mesmo sendo um grande local de abastecimento na cidade, o fechamento programado do Maria Virgínia, que ocorre sempre na terceira segunda-feira de cada mês, não afeta os comerciantes. Segundo ele, é um reforço que vai além da varrição e da lavagem, que acontecem diariamente nos corredores e instalações do mercado. “Os locais retomam o funcionamento no horário habitual, na terça-feira, 22, a partir das 6 horas”, finalizou o diretor.

