MERCADOS VIRGÍNIA FRANCO E MILTON SANTOS ESTARÃO FECHADOS PARA LIMPEZA NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

Na próxima segunda-feira (20), os serviços de higienização do mercado municipal Maria Virgínia Leite Franco, na região central da cidade, serão intensificados através da limpeza geral.

A atividade, que é executada regularmente, conta com a atuação de cerca de 40 agentes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). Por esta razão, um dos principais centros de abastecimento da capital estará fechado durante este dia.

Na ocasião, as seções de Hortifruti, pescados, carnes e confecções serão varridas; os corredores lavados, os resíduos recolhidos e os telhados e boxes vasculhados, além de desratização e dedetização dos ambientes.

“Por meio do apoio operacional da Emurb, também são feitas a desobstrução da rede de esgoto, tanto na parte interna como externa do mercado”, explica o coordenador dos Mercados Centrais, Nivaldo Mota.

Esse mesmo conjunto de serviços será executado no maior mercado setorial do município: o Vereador Milton Santos, localizado no conjunto Augusto Franco, cuja limpeza geral é realizada semanalmente, sempre às segundas-feiras.

“Nos dois espaços de compras, a empresa municipal dispõe de agentes fixos trabalhando diariamente para manter a conservação e organização destes espaços. Sendo assim, além de promover o bem-estar dos que frequentam esses locais, a gestão oferta ambientes adequados para comercialização”, destaca o presidente da Emsurb, Bruno Moraes.

Os mercados municipais Virgínia Franco e Milton Santos reabrem ao público na terça-feira, 21, a partir das 6h.

Arte: Ascom Emsurb