Merival participa de carreata com Fábio e Belivaldo em Simão Dias

Na manhã do último domingo (15), a candidato à Prefeitura de Simão Dias pelo União Brasil, Marival Santana, acompanhado por seu vice, o ex-vereador Fábio Rabelo (PSD), realizou a primeira grande carreata com destino ao povoado Salobra.

Por onde passou, na cidade, nos povoados Ilhotas e Jaqueira, e na própria comunidade Salobra, a população deixou claro seu apoio ao retorno de Marival ao executivo simãodiense.

Durante a manifestação popular, Marival explanou sobre os avanços realizados pelos seus oito anos de gestão à frente da Prefeitura de Simão Dias.

“Governei Simão Dias por oito anos e promovemos uma série de ações que garantiram o futuro do povo simãodiense. Vamos voltar ao comando administrativo de Simão Dias para realizar ainda mais pela população e pelo município”, frisou.

Além de Marival e Fábio, a carreata também contou com a participação dos candidatos a vereador da coligação, do ex-governador Belivaldo Chagas (Podemos) e do vice-governador Zezinho Sobral (PSB).

