Mesa diretora da câmara de São Cristóvão não pauta projeto de reajuste para os servidores

Na última quinta-feira, durante a sessão da Câmara Municipal de São Cristóvão, os vereadores da base se mostraram descontentes com a decisão da mesa diretora de não pautar o projeto de reajuste salarial dos servidores em regime de urgência. Essa medida seria necessária para que os servidores pudessem receber o aumento já no próximo mês.

O vereador Rafael Sucatão, em sua manifestação, contestou a posição da mesa diretora, argumentando que a disputa política entre os poderes não deveria prejudicar os servidores e a população em geral, uma vez que o reajuste salarial é importante para aquecer a economia local.

Em resposta, o prefeito Marcos Santana divulgou um vídeo em suas redes sociais, no qual afirmou que, devido à decisão da mesa diretora, não será possível realizar o pagamento com o aumento neste mês. No entanto, ele assegurou que, assim que o projeto for aprovado, os servidores receberão o reajuste retroativo, evitando assim prejuízos financeiros para eles.

Enquanto a mesa diretora e os vereadores de oposição alegam falta de tempo hábil para analisar o projeto, a situação afirma que o mesmo foi protocolado na última sexta-feira, o que daria um prazo de sete dias para análise. Essa discordância entre os grupos políticos tem gerado um impasse que afeta diretamente os servidores municipais, que aguardam ansiosos pelo reajuste salarial.

Da assessoria