Mesmo debaixo de chuva, sergipanos e turistas aproveitam último dia

O inverno já chegou e, claro, durante as celebrações dos festejos juninos é comum as chuvas fazerem parte do cenário das apresentações musicais. Neste sábado, 2, último dia do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, em Aracaju, o clima não foi diferente. Mas, mesmo com a chuva, sergipanos e turistas não desanimaram para assistir e dançar nos shows dos cantores Skama de Peixe, Samyra Show, Santana O Cantador e Fabiano Guimarães.

A aracajuana Maria Letícia de Oliveira explicou os motivos de curtir os shows ao lado de amigos e familiares, mesmo debaixo de muita chuva. “Porque é lindo demais o encerramento de um ciclo junino, daí a oportunidade que a gente tem de estar aqui prestigiando um grande artista, mesmo na chuva. A chuva só foi um detalhe para embelezar o momento”, disse, ao ressaltar, toda entusiasmada, que no próximo ano é preciso repetir a mesma quantidade de festas.

José Arthur de Oliveira Santos, do bairro Farolândia, contou que já veio ao Arraiá do Povo mais de dez vezes acompanhado da esposa, Fernanda Correia. Para ele, permanecer na chuva não é motivo de dificuldade. Ao contrário, ele explica que é por um motivo para lá de especial. “Porque eu sou um grande fã do nosso Santana, então eu não poderia deixar de comparecer e prestigiar essa apresentação. Faça chuva, faça sol, faça neve, o que for, eu ia estar por aqui”, frisou.

O turista Mikael Anselmo, do município de Alagoinhas, na Bahia, disse que estar em Aracaju é muito gratificante, especialmente pelo fato de a mãe dele residir na capital sergipana. Ele relatou que no sábado, 1º, foi a primeira vez prestigiando o evento. “A chuva não impediu de me divertir” disse, ao acrescentar que achou o Arraiá do Povo maravilhoso e que, no próximo ano, os festejos precisam ser realizados novamente.

O casal recifense Beatriz Souza e Joel Souza revelou que chegou na sexta-feira, 30, a Aracaju para curtir o show da artista Elba Ramalho. No sábado, eles também aproveitaram a estada na capital do país do forró para se divertirem no último dia do Arraiá do Povo. Para Beatriz, estar no meio da chuva é sinônimo de “muita animação, eu adoro o Santana o Cantador. Eu já o acompanho desde a minha cidade e amo essa festa junina, em especial o São João”, finalizou.

Foto: Igor Matias