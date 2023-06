Mestrinho e Zé Ramalho integram a programação do Forró Caju 2023

Neste sábado (24), dia de São João e segunda noite do evento, mais uma vez, o palco Luiz Gonzaga traz o melhor que o forró e a MPB podem oferecer, além do fomento às tradições e raízes na junção entre o palco Gerson Filho e o Arraiá da Clemilda.

Quem abre a noite no palco principal é a banda sergipana Zé Tramela, às 20h. Logo após, às 21h30, é a vez da união entre tradição e modernidade na sanfona e voz de Mestrinho. Às 23h, é a vez de Zé Ramalho embalar o público com presença da sua inconfundível voz. Em seguida, às 00h30, quem comanda o palco Luiz Gonzaga é o pernambucano Jorge de Altinho. Para completar a programação da noite, às 2h, toda a energia da banda Zueirões do Forró.

Vocalista da Zé Tramela, Tuka Velloz revela que voltar ao palco do evento “é uma sensação maravilhosa”. “Sensação de entender que estamos no caminho certo e a felicidade de poder retornar a um dos maiores palcos de festa de São João do nosso país. Estamos bem felizes. Além da nossa entrega máxima, claro, o público pode esperar um show de forró purinho, com muito xote, xaxado, baião e arrasta-pé. Tocaremos clássicos como os de Flávio José, Dominguinhos, Trio Nordestino, Luiz Gonzaga e nossas músicas autorais”, conta.

Gerson Filho e Arraiá da Clemilda

A dupla das tradições, palco Gerson Filho e Arraiá da Clemilda traz, neste sábado, 24, mais uma noite de arrasta pé e exaltação da cultura nordestina. Mais uma vez, trios pé de serra e quadrilha junina aquecem a festa que terá, ainda, Dudu Moral, Casaca de Couro e Mimi do Acordeon.

Confira a programação deste sábado, 24

PALCO LUIZ GONZAGA

20h – Zé Tramela

21h30 – Mestrinho

23h – Zé Ramalho

00h30 – Jorge de Altinho

2h – Zuerões do Forró

PALCO GERSON FILHO E ARRAIÁ DA CLEMILDA

17h – Trio Seu Bina

18h30 – Scurinho Zabumbada

20h – Quadrilha Junina

20h30 – Dudu Moral

22h – Casaca de Couro

23h30 – Mimi do Acordeon

Para acessar a programação completa do Forró Caju 2023, basta clicar aqui.

Foto: Marcelle Cristinne