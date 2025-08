Meteorologia alerta para chuvas moderadas a intensas no estado de Sergipe

A Gerência Estadual de Meteorologia informou que há probabilidade de chuvas moderadas a intensas em Sergipe até às 10 horas de segunda-feira (4). Para o período, a previsão é de que o acumulado de chuvas possa ultrapassar 50 mm/dia, que os ventos intensos variem de 40 a 70 km/h e registros sejam de baixas temperaturas.

A meteorologista Wanda Tathyana de Castro, explica que isso se deve ao nível de umidade atmosférica aliado a elevadas temperaturas e destaca que é necessário atenção especial para as regiões do litoral e agreste do estado. “Uma frente fria associada a um ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico Sul deve canalizar o fluxo de umidade nos baixos níveis da atmosfera tornando-a instável. Além disso, o aquecimento do oceano, que está apresentando temperatura acima da média. Durante o período do aviso, o acumulado total pode ultrapassar 100 mm.”, detalha Wanda.

Riscos Associados

A ocorrência de chuvas pode gerar acumulados expressivos em Sergipe, apresentando riscos em rodovias, com alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de pequenos córregos e riachos. Também há risco de transbordamento dos principais rios e lagoas da região. A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições climáticas para novas atualizações.

