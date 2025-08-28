Micarana começa nesta quinta-feira em Itabaiana; confira a programação

A Prefeitura de Itabaiana anunciou oficialmente a programação da Micarana 2025, que começa nesta quinta-feira (28), e promete movimentar a cidade entre os dias 24 e 31 de agosto com grandes atrações musicais, blocos culturais e muita animação pelas ruas.
A festa, que marca o aniversário da cidade, é considerada uma das maiores do interior de Sergipe.
O prefeito Valmir de Francisquinho (PL) celebrou o retorno do evento: “Tenho a honra de, nesse nosso terceiro mandato, retomar uma das maiores festas do nosso povo. Uma celebração que marca o aniversário da nossa cidade, com muita música, tradição e alegria para todos!”, frisou
Confira a programação
28 de agosto – Quinta-feira (aniversário da cidade)
16:00 – Alma Gêmea
17:00 – Wesley Safadão
19:00 – Mikael Santos
29 de agosto – Sexta-feira
20:00 – William Sanfona
Bloco Alerta Para Cristo
Tema: “Juventude no Caminho da Esperança”
30 de agosto – Sábado
21:00 – Axé de Rua
21:30 – Ed Banda
22:00 – Psirico
23:00 – Seeway
00:00 – Cláudia Leitte
01:00 – Nona
02:00 – Xanddy Harmonia
31 de agosto – Domingo
16:00 – Swing do Jordan
16:30 – Pagodandy
17:00 – Bell Marques
18:00 – Julinho Porradão
19:00 – Durval Lélys
20:00 – Valneijós
21:00 – Timbalada