Micarana começa nesta quinta-feira em Itabaiana; confira a programação

A Prefeitura de Itabaiana anunciou oficialmente a programação da Micarana 2025, que começa nesta quinta-feira (28), e promete movimentar a cidade entre os dias 24 e 31 de agosto com grandes atrações musicais, blocos culturais e muita animação pelas ruas.

A festa, que marca o aniversário da cidade, é considerada uma das maiores do interior de Sergipe.

O prefeito Valmir de Francisquinho (PL) celebrou o retorno do evento: “Tenho a honra de, nesse nosso terceiro mandato, retomar uma das maiores festas do nosso povo. Uma celebração que marca o aniversário da nossa cidade, com muita música, tradição e alegria para todos!”, frisou

Confira a programação

28 de agosto – Quinta-feira (aniversário da cidade)

16:00 – Alma Gêmea

17:00 – Wesley Safadão

19:00 – Mikael Santos

29 de agosto – Sexta-feira

20:00 – William Sanfona

Bloco Alerta Para Cristo

Tema: “Juventude no Caminho da Esperança”

30 de agosto – Sábado

21:00 – Axé de Rua

21:30 – Ed Banda

22:00 – Psirico

23:00 – Seeway

00:00 – Cláudia Leitte

01:00 – Nona

02:00 – Xanddy Harmonia

31 de agosto – Domingo

16:00 – Swing do Jordan

16:30 – Pagodandy

17:00 – Bell Marques

18:00 – Julinho Porradão

19:00 – Durval Lélys

20:00 – Valneijós

21:00 – Timbalada