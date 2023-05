Microcrédito é alternativa para jovens até 25 anos iniciarem a vida profissional

Cerca de 210 mil jovens com idade entre 18 e 25 anos buscaram microcrédito no Banco do Nordeste (BNB), em 2022, para iniciar ou incrementar seu próprio negócio. Esse público contratou R$ 2,2 bilhões, no ano passado, por meio Crediamigo. As facilidades oferecidas pelo banco para iniciar o primeiro negócio estão entre os maiores atrativos, avalia o superintendente de Microfinança Urbana e Microempresa do BNB, Fabrizzio Feitosa.

O programa oferece condições que estimulam o empreendedorismo de quem está iniciando sua vida profissional. Entre as vantagens, está a dispensa de garantia real para operações com grupos solidários.

Gente como Eduarda Pereira Maciel, que já tinha a experiência e curso de gastronomia no currículo, e desejava iniciar um negócio próprio. Faltava apenas o apoio financeiro. Aos 23 anos, ela decidiu contratar crédito e utilizar o espaço de casa para produzir bolos e doces para venda. Hoje, aos 25 anos, a jovem está comemorando o seu primeiro ano de loja física, em Fortaleza (CE).

O primeiro semestre de 2023 está dando impulso ainda maior à empreendedora. “Esse ano foi excelente! Vendemos todo estoque que fizemos. Na Páscoa e no Dia das Mães a procura foi bem alta. Estou correndo para atender toda clientela. Para o São João, minhas expectativas são enormes. Teremos nossa festa de um ano de loja física, e a lista de produtos para venda cada dia cresce mais”, comenta Eduarda.

O empreendedorismo é a entrada da vida profissional de boa parte dos jovens nessa faixa etária dos 18 e 25 anos, e o Crediamigo é o parceiro ideal para apoiar esse público, enfatiza o superintendente Fabrizzio Feitosa. Para ele, os recursos contratados por esse público em toda área de atuação do Banco representam muito para a população atendida. “Não estamos falando apenas de crédito. O apoio e as facilidades que os empreendedores iniciantes encontram no Crediamigo para tirar do papel o sonho de ser dono do próprio negócio e torná-lo realidade faz toda a diferença. Acreditar no sonho dessas pessoas transforma a vida delas e da comunidade onde vivem. Esse é nosso propósito”, destaca.

Estímulo a jovens

– O Crediamigo possui condições que facilitam o crédito para quem está iniciando sua vida profissional, estimulando o empreendedorismo entre jovens.

– O Programa oferece crédito para grupos solidários onde não se faz necessário que os clientes apresentarem uma garantia formal, e o crédito individual, apenas com garantia de aval.

– Não é preciso desempenhar uma atividade formal, não exige formação técnica específica e além do crédito oferece orientação empresarial.

– Os clientes têm direito a conta corrente gratuita, e o empréstimo é liberado de uma só vez em até sete dias úteis, após sua aprovação.

– O crédito pode ser renovado e evoluir até R$ 21 mil, de acordo com a estrutura do negócio e capacidade de pagamento.

– O programa beneficia os segmentos da indústria, comércio e serviços. Entre as atividades contempladas estão salão de beleza, oficina mecânica, borracharia, artesanatos, produção gráfica, padarias, produções de alimentos, comércio ambulante, bares, restaurantes e lanchonetes e muito mais.

