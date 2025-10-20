Milhares de fiéis participam da 67ª Peregrinação de Nossa Senhora Divina Pastora

A 67ª edição da peregrinação ao município de Divina Pastora recebeu cerca de 200 mil fiéis, de acordo com a reitoria do Santuário de Nossa Senhora Divina Pastora. Realizado no último sábado, 18, e neste domingo, 19, é o maior e mais tradicional evento religioso do estado e, neste ano, teve o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte de Sergipe (Funcap).

A mescla de fé, tradição e cultura reuniu devotos e também profissionais, como historiadores, que buscavam vivenciar essa manifestação única de religiosidade. Assim, a peregrinação impulsionou e fortaleceu o turismo religioso em Sergipe, movimentando a cadeia produtiva do setor e o comércio local.

O tema da campanha deste ano foi ‘Nossa Senhora Divina Pastora, Mãe da Esperança’, pois a peregrinação coincidiu com o Jubileu Ordinário 2025 da Igreja Católica, que também tem a esperança como tema. Por isso, de acordo com o reitor do Santuário de Nossa Senhora Divina Pastora, Padre Jhonatan Michael Calixto Farias, os fiéis foram convidados a se tornar ‘Peregrinos da Esperança’.

“A peregrinação ao Santuário de Divina Pastora tem uma importância gigantesca para Sergipe, pois é o maior evento religioso do estado. São esperados 200 mil fiéis. Aqui, temos a realidade não somente religiosa, mas, também, cultural. Inclusive, a peregrinação é considerada Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe desde 2014. E, também, econômica, porque mobiliza a economia do município e região”, explicou.

Padre Jhonatan Michael esclarece que a devoção à Nossa Senhora Divina Pastora, elevada a padroeira do estado desde 2017, remonta ao século XVIII. À época, segundo a tradição, a imagem foi trazida da Europa para o Brasil e, ao chegar a Sergipe, estabeleceu-se uma forte devoção. Hoje, o santuário é o centro das celebrações e durante o período da peregrinação, torna-se ponto de encontro dos fiéis.

Realizada sempre no segundo domingo de outubro, o evento religioso simboliza a renovação espiritual de fiéis que fazem a caminhada a partir de Aracaju e de cidades circunvizinhas em direção ao santuário, onde missas solenes são celebradas. A edição deste ano do evento contou com algumas novidades: a gravação de um documentário, com o apoio da Prefeitura de Divina Pastora; a primeira apresentação de evangelização pela música do Padre Jhonatan Michael; e os shows de Johnny Mendes e Aryell do Acordeon.

Agradecimento

Estreante na peregrinação, o operador de máquina André Maynard Alves foi a Divina Pastora para agradecer à padroeira de Sergipe por se curar de uma depressão. Segundo ele, a promessa feita à santa foi pedalar de Aracaju até o santuário caso conseguisse se curar da doença.

“Hoje, estou pagando uma promessa, pois estive à beira de uma depressão. Eu disse que, se eu saísse dela, eu pagaria essa promessa vindo de bicicleta à cidade no dia da peregrinação, praticando um esporte que eu amo. Graças a Nossa Senhora Divina Pastora, consegui alcançar minha cura. Hoje, eu fui diagnosticado como curado, sem sequelas. Então, vim agradecer pela minha saúde e pela minha vida”, disse, emocionado.

Já a advogada Jaqueline Rocha, do município de Siriri, no leste de Sergipe, é veterana na peregrinação a Divina Pastora, tendo participado diversas vezes. Na edição deste ano, a jovem foi acompanhada de um grupo de quatro amigas, que, como ela, também foram externar a fé católica em homenagem à santa. “Há muito anos, participo da peregrinação ao município. Sou devota de Nossa Senhora Divina Pastora, que sempre olha por mim. Por isso, sempre venho agradecer pela minha saúde e pelas graças alcançadas”, revelou.

Turismo impulsionado

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, enfatizou que a peregrinação a Divina Pastora desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do turismo religioso em Sergipe, assim como o fortalecimento da economia local. Segundo ele, além do valor religioso, a peregrinação também impulsiona o turismo ao movimentar o comércio local com a venda de artigos religiosos, peças de artesanato, alimentos, entre outros produtos. “Esse evento promove o turismo religioso, ao mesmo tempo em que gera oportunidades para os pequenos empreendedores, como artesãos e comerciantes, inclusive, gerando empregos temporários”, considerou.

O padre Jhonatan Michael destacou, ainda, que, além de fiéis de diversas regiões de Sergipe, participam também devotos de vários estados do Nordeste, como Alagoas, Bahia, Pernambuco e Ceará, bem como de outras regiões do país. “É importante destacar que o nosso é o principal santuário dedicado a Divina Pastora no Brasil. Por isso, temos o maior movimento na peregrinação ao redor da devoção à Nossa Senhora Divina Pastora. E, consequentemente, com a vinda dos turistas, o comércio local é aquecido; as pessoas da cidade aproveitam para fazer uma renda extra de diversas formas”, comentou.

O comerciante informal Anderson de Lima Oliveira se deslocou de Itabaiana, no agreste central sergipano, para vender artigos religiosos. Entre os produtos temáticos à venda, estavam chaveiros, adesivos, escapulários, terços, cordões, pulseiras e muito mais. Pela segunda vez no evento religioso, ele estava otimista com a comercialização e de conseguir uma boa renda extra até o fim deste domingo, 19. “Eu creio, sim, que vou tirar uma renda boa aqui hoje. Especialmente porque, este ano, segundo divulgaram, tem mais gente na peregrinação, e todo mundo quer sempre levar uma lembrancinha para casa”, sublinhou.

Foto: Pietro Lobo/Setur