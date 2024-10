Milhares de jovens declaram apoio a Alberto e Géssica como líderes da Barra

A Pisadinha do 44 em apoio ao prefeito Alberto Macedo (União Brasil), candidato à reeleição, e Géssica dos Anjos (Podemos), candidata à vice-prefeita, foi sucesso de público, nesta quarta-feira, 2. Milhares de jovens e simpatizantes da chapa da Coligação “A Barra Avança com Trabalho” apoiaram o evento e acreditam que Alberto e Géssica são os nomes ideias para continuar com o desenvolvimento da Barra dos Coqueiros.

A Pisadinha do 44 teve início no Bairro Olimar, percorreu várias ruas da Barra dos Coqueiros, espalhando paz, alegria e entusiasmo por onde passou, e foi finalizada no Moisés Gomes. Além de Alberto e Géssica, o evento contou com a presença de candidatos a vereador da Coligação “A Barra Avança com Trabalho”, que reúne os partidos União Brasil, PL, Podemos e Mobiliza.

Com apenas 26 anos, Géssica tem ganhado destaque na Barra por sua defesa de pautas como a participação feminina na política, a proteção animal e o engajamento da juventude. Presente na caminhada, ela expressou a sua gratidão e emoção ao ver o grande número de apoiadores.

“Todos vocês que estão aqui hoje fizeram dessa Pisadinha do 44 um grande Carnaval. Por onde a gente passou, em todas as ruas, foi felicidade, foi alegria, foi o povo das casas se balançando e nos apoiando. Eu estou muito feliz pela nossa caminhada e agradeço a presença de todos, sobretudo da nossa juventude”, declarou Géssica.

Confiante na vitória nas urnas neste domingo, 6, Géssica disse: “Daqui a quatro dias, será o dia da grande vitória do 44, da vitória do povo da Barra dos Coqueiros, porque nós teremos o melhor prefeito da Barra, Alberto, reeleito, junto com Géssica dos Anjos, a primeira vice-prefeita da história da Barra”.

Força pra vencer

No encerramento da Pisadinha do 44, Alberto tomou a palavra, agradecendo aos milhares de apoiadores que caminharam ao seu lado e de Géssica e ressaltando a força que aquela mobilização representa para seu projeto político na Barra.

“Hoje, foi mais um dia de emoção para todos nós. Eu quero agradecer a sensibilidade de cada um de vocês por essa motivação, por essa força que vocês nos dão para enfrentar a força do mal. Essa força do mal é diabólica, mas eu não conheço na história nunca o mal vencer o bem. Estamos na caminhada de manter a Barra no trilho do desenvolvimento para todos e vamos conseguir”, disse Alberto.

