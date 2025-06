Minha Casa, Minha Vida impulsionada mercado imobiliário em Sergipe

Atualmente, 92% do estoque de imóveis da MRV – construtora líder no segmento de imóveis populares no Brasil – está enquadrado no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Dados do último ano confirmam a relevância estratégica do MCMV no setor: o programa foi o principal motor de crescimento do mercado imobiliário no primeiro trimestre de 2024, respondendo por 53% dos lançamentos e 47% das vendas de imóveis residenciais no período. Em comparação com o ano anterior, houve um aumento expressivo de 40,9% nas vendas e 31,7% nos lançamentos — o que demonstra não apenas a força do programa, mas também o potencial de crescimento do setor nos próximos meses.

É justamente para facilitar o acesso à casa própria e fazendo referência ao mês junino, a construtora lança a campanha “Feirão do Arrastapê”, que acontece até o próximo dia 22, com condições especiais, entre elas, taxas de juros mais baixas, financiamento em até 420 meses e entrada facilitada diretamente pela MRV. Na capital sergipana, os apartamentos atendem a diferentes perfis de público e necessidades e estão disponíveis para quem deseja aproveitar o bom momento do mercado imobiliário e conquistar o primeiro imóvel.

Em Aracaju, quase que a totalidade do estoque da MRV está incluído no MCMV; são unidades habitacionais em empreendimentos como Alameda Imperial, com 2 quartos, piscina e varanda; e o Praia de Atalaia, em construção na região do centro administrativo, com 2 quartos, churrasqueira, piscina e playground.

“Estamos em um momento muito positivo para o mercado imobiliário, especialmente para o segmento que atendemos. As atualizações do Minha Casa, Minha Vida, com o reajuste nos limites de renda e a nova faixa, demonstram a prioridade do governo em combater o déficit habitacional e em oferecer condições mais acessíveis a uma parcela maior da população”, afirma Alessandro Almeida, gerente comercial da MRV na região Nordeste.

Com uma meta de 2 milhões de contratações até o final de 2026 e um orçamento de R$ 18 bilhões previsto para 2025, o programa MCMV se consolida como um dos principais pilares de desenvolvimento econômico e social do país. “A MRV, em sua posição de liderança no segmento, segue contribuindo de forma ativa para esses resultados, transformando a realidade de milhões de famílias brasileiras por meio da promoção da moradia digna”, reforça Alessandro.

Texto e foto assessoria