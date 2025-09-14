MINISTÉRIO AUTORIZA CONTRATAÇÃO DE MAIS DE 900 NOVAS CASAS EM ÁREAS RURAIS DE DEZ ESTADOS; 100 EM SERGIPE

O Ministério das Cidades anunciou nesta sexta-feira (12), a autorização para contratação de 918 novas moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida, na modalidade Rural.

Em Sergipe, os municípios de General Maynard e Moita Bonita foram contemplados, juntos, com 100 unidades habitacionais, que beneficiarão famílias residentes em áreas rurais.

A linha de atendimento Rural é destinada a famílias residentes em áreas rurais com renda bruta anual de até R$ 120 mil. As propostas foram apresentadas por entidades comunitárias e associações rurais, que organizam e representam as famílias beneficiadas. O gestor operacional e o agente financeiro responsáveis devem observar o prazo legal para formalização dos contratos.

No Nordeste, a Bahia será o estado com maior número de contratações, somando 408 unidades em cidades como Anagé (19), Antônio Gonçalves (21), Araci (7), Curaçá (45), Heliópolis (50), João Dourado (50), Livramento de Nossa Senhora (50), Morro do Chapéu (50), Mundo Novo (16), Retirolândia (50) e São Gabriel (50).

O Ceará contará com 50 moradias em Catunda, enquanto a Paraíba terá 41 em Triunfo. Em Pernambuco, Caruaru, Tupanatinga e Moreno somam 120 casas, sendo 50 para os dois primeiros e 20 para o último.

Com informações da Agência Gov e do Ministério das Cidades