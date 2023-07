Ministério da Agricultura  analisa investimentos e ações para Sergipe

Estado também pleiteia zoneamento da batata doce e recursos para produção leiteira

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, foi recebido pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, nesta terça, 18, em Brasília, para discutir as propostas do estado para recebimento de transferências de recursos da União para ações estruturantes para a produção rural. Fávaro louvou a iniciativa de Sergipe em ter planejado e cadastrado suas demandas na plataforma Transfere.Gov, e afirmou que os projetos serão analisados diretamente pela equipe da Pasta a fim de agilizar a liberação de valores.

O ministro também informou que o Governo Federal prepara a inclusão de demandas do setor no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que será anunciado oficialmente nas próximas semanas. Segundo Fávaro, os pleitos de Sergipe poderão ser contemplados pelo novo PAC, em especial aqueles voltados à infraestrutura para a agropecuária, a exemplo da recuperação e estruturação de estradas vicinais, em parceria com estados e municípios.

Acompanhado do secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Pesca, Zeca da Silva, o governador Fábio Mitidieri destacou que uma das prioridades atuais é a aquisição de equipamentos para fortalecer a produção de laticínios e a ampliação do fornecimento de água e de outros insumos, valorizando essa vocação dos municípios sergipanos. Além disso, eles reforçaram a solicitação encaminhada pelo Governo de Sergipe para zoneamento da batata doce, permitindo o aperfeiçoamento de políticas públicas para esse tipo de cultura.

“Agradecemos, mais uma vez, a receptividade do ministro Carlos Fávaro às demandas de nosso estado. Sempre há recursos para quem tem propostas e Sergipe tem várias, seja para beneficiamento direto de sua bacia leiteira, seja Governo Federal e acredito que faremos boas parcerias, como já temos feito”, afirmou o governador Fábio Mitidieri.

Também participaram da audiência a deputada federal Yandra Moura e os secretários da Casa Civil, Jorginho Araujo, e de Representação de Sergipe em Brasília, Sérgio Reis. Pelo Ministério da Agricultura, também estiveram presentes o secretário-adjunto de Política Agrícola, Sávio Pereira, e o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos, Samoel Barros.

