MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E EMDAGRO FINALIZAM AUDITORIA SOBRE DEFESA AGROPECUÁRIA EM SERGIPE

Nesta sexta-feira, 27, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) concluíram uma importante auditoria que visa aprimorar os processos de defesa agropecuária no estado.

A auditoria, que foi iniciada de forma remota e teve sua fase presencial nos últimos dias, envolveu visitas a diversos municípios sergipanos, onde foram avaliadas ações e implementações de programas sanitários.

O superintendente do Mapa em Sergipe, Junielton Dantas, destacou a importância da auditoria como uma oportunidade para a Emdagro fortalecer suas ações. “A Emdagro enxergou nessa auditoria uma chance de aprimorar seus processos, o que reflete o compromisso com a melhoria contínua da defesa agropecuária em Sergipe. Vamos seguir apoiando a execução do plano de ação que será traçado a partir das recomendações do relatório final”, afirmou.

A auditoria utilizou a metodologia da Matriz Flotter, que permitiu a identificação de potencialidades e desafios nos processos atuais. O coordenador da auditoria, Luís Eduardo Cardoso Rocha, do Departamento de Saúde Animal do Mapa, explicou que o objetivo é garantir que Sergipe continue evoluindo nas práticas de controle sanitário. “O relatório trará diretrizes para assegurar que o estado continue evoluindo no controle sanitário”, ressaltou Luís Eduardo.

O relatório final trará diretrizes detalhadas, permitindo à Emdagro traçar um plano de ação mais completo. Além da febre aftosa, cujo estado de Sergipe se encontra como zona livre sem vacinação há seis meses, outras questões sanitárias, a exemplo do controle da brucelose, raiva, e sanidade de suínos e aves, também foram avaliadas.

A diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emdagro, Aparecida Andrade, reafirmou o compromisso da empresa em agir de forma conjunta com os municípios. “Temos um desafio grande pela frente, mas já estamos alinhando junto aos gestores municipais a necessidade de reorganizar as feiras e intensificar a vigilância nesses eventos, garantindo a segurança sanitária do estado”, declarou.

