MP/SE DE ESTANCIA RECOMENDA DA PME RESPONSABILIDADE NOS GASTOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2024

Sempre atuante, a Drª Karla Christiany Cruz Leite de Carvalho, representante do Ministério Público em Estância, através de um documento, recomenda a Prefeitura de Estância, responsabilidade fiscal nos gastos com os festejos juninos deste ano.

Acompanhe a baixo:

CONSIDERANDO o teor do laudo contábil formulado pela Divisão de Pericia do Ministério Publico de Sergipe, apontando que o município de Estancia gastou, nos festejos juninos de 2022, o montante de R$ 2.506.748,70, o que representou 9,68% da Receita corrente liquida do mês de junho/22;

CONSIDERANDO que o mesmo laudo contábil indica que as despesas de ornamentação da cidade custaram aos cofres municipais soma de R$ 260.000,00, através do Contrato n° 99/22, firmado com o Artista Plástico Robson Francisco dos Santos, conhecido como “Robson D’Fran”;

CONSIDERANDO que, em visita ao ‘Portal da Transparência, verifiquei que as despesas de ornamentação da cidade custaram em 2023 aos cofres municipais a soma de R$ 316.000,00, com o mesmo Artista Plástico Robson Francisco dos Santos, “Robson D’Fran” (Contrato 107/23), um aumento de mais de 20% em relação ao ano anterior;

CONSIDERANDO que o Contrato 83/2019, celebrado com o aludido profissional para os festejos juninos de 2019, custou quantia bem inferior a ajustada em 2022 – R$ 125.000,00, apesar do objeto contratado ser mais amplo;

CONSIDERANDO que o orçamento previsto para a secretaria municipal de Cultura e Turismo, exercício financeiro de 2024, e de R$ 5.357.366,00;

CONSIDERANDO que as despesas de manutenção da Secretaria municipal de Cultura e Turismo estão estimadas em R$ 1.524.566,00 para o ano de 2024;

CONSIDERANDO que a previsão orçamentaria para custeio de despesas de “recuperação do patrimônio histórico e cultural” e ínfima para 2024 – R$ 600,00; de igual modo, a previsão para custeio do fundo municipal de politicas culturais – R$ 1.600,00;

CONSIDERANDO que a Receita Corrente Liquida do primeiro trimestre de 2024 foi de R$ 261.361.421,41, tendo um acréscimo em relação ao mesmo período de 2022, de R$ 34.088.512,49, o que equivale a um aumento de 13%;

CONSIDERANDO que as receitas são finitas e as necessidades da população variadas, crescentes e complexas, cabendo ao gestor escolher prioridades que assegurem a máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais;

CQNSIDERANDO as péssimas condições de trabalho dos membros dos Conselhos Tutelares da Criança e do Adolescente – não há material de expediente; a única impressora do CT I não esta funcionando; não há um telefone celular apto para os plantões, as instalações apresentam infiltrações na sede do CT II, portas e mobiliários deteriorados, para citar alguns exemplos, cf. depoimentos colhidos nos autos do procedimento 43.24.01.0003;

CONSIDERANDO que o CRAS e CREAS, de igual forma, necessitam ampliar sua equipe técnica, além do suporte de veículos e outras ferramentas de trabalho, para atender com celeridade a demanda de pessoas vulneráveis, que e crescente e exige prioridade absoluta;

CONSIDERANDO que a importância cultural dos festejos juninos não se sobrepuja a relevância dos serviços prestados aos grupos vulneráveis;

CONSIDERANDO que as festividades juninas não podem absorver toda a dotação orçamentaria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, tendo em vista a existência de um calendário oficial de eventos e outras demandas da pasta;

CONSIDERANDO, por fim, o teor do Termo de Audiência extrajudicial realizada no dia 14.04.24, onde foram discutidas medidas para redução dos custos das festas juninas, sendo concedido o prazo de 10 dias uteis para que o município apresentasse uma estimativa das despesas para esse fim, o que não ocorreu,

RESOLVE RECOMENDAR

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Estancia e -a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que:

que as contratações sejam precedidas de procedimento licitatório

anterior e os ajustes firmados antes da execução contratual, com rigorosa observância dos prazos e regras da lei de licitações;

que, nas hipóteses legais de contratação direta, sejam apresentadas

justificativas em procedimento administrativa próprio, inclusive com pesquisas de pregos para contratos semelhantes em outros municípios;

FESTEJOS

responsabilidade fiscal; reduzam as despesas com as festas juninas (nelas incluídas todos os gastos para que os eventos ocorram, a exemplo de apresentações artísticas, montagem/desmontagem de palco, sonorização,

iluminarão, ornamentação, aquisição de fogos, dentre outros) ate o

limite de 50% do saldo orçamentário que resta a ser empenhado

para a Secretaria municipal de Cultura e Turismo, exercício financeiro

corrente, no item Difusão cultural”, estimado em R$ 3.458.280,80;

que as despesas com as festas juninas sejam pagas com recursos

orçamentários da Secretaria municipal de Cultura e Turismo, sendo

vedado qualquer tipo de contingenciamento orçamentário e/ou

remanejamento, transferência ou transposição de outra dotação

orçamentária para pagamento dessas dividas.

que o contrato para ornamentarão da cidade seja precedido de

justificativa para eventual aumento de preços, com delimitação de

cada item do objeto contratado e o respectivo valor;

que as apresentações artísticas de qualquer natureza e a queima de

fogos custeadas com recursos públicos (buscapés, barco de fogo,

dentre outros) sejam realizadas em espaços abertos ao publico e,

quando realizadas em espaços privados, que sejam para atender

exclusivamente entidades cuja natureza e funcionamento tenham

relação com o patrimônio histórico e cultural da cidade;

que sejam nomeados fiscais para os contratos que tenham expertise

assunto, visando a fiscalização escorreita do objeto

convencionado;

que as despesas sejam pagas apenas após o

serviço;

que todas as contratações alusivas aos Festejos Juninos sejam

publicadas no Portal da Transparência do município;

que se abstenham de inserir na programação oficial nomes,

símbolos, imagens ou outras referencias a pessoas que integrem a

administração e o legislativo municipais, com o fim de evitar

enaltecimento, beneficio politico-eleitoral e ofensa ao principio da

impessoalidade;

que adotem medidas cabíveis para evitar que os integrantes da

administração e legislativo municipais participem ostensivamente

dos eventos juninos como figuras centrais, com a finalidade de serem

exaltados ou de angariarem beneficio politico-eleitoral;

Fixa-se o prazo de 05 dias uteis para que o Munícipio de Estancia informe

as providencias adotadas objetivando o cumprimento da presente Recomendação

Drª KARLA CHRISTIANY CRUZ LEITE DE CARVALHO –

21 de maio de 2024.

Promotora de Justiça de Estância

Com informações do MPE

Por Magno de Jesus