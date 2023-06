Ministério Público de Sergipe realiza inspeção em hospitais públicos do município de Capela. A primeira foi no Hospital Geral

O Ministério Público de Sergipe, através da Promotoria de Justiça de Capela, realizou visitas de inspeção em hospitais públicos do município. A medida teve como propósito analisar a estrutura das unidades hospitalares e equipamentos, além de levantar demandas das equipes e identificar pontos a serem melhorados. As atividades foram coordenadas pelo Promotor de Justiça Rivaldo Frias dos Santos Júnior e realizadas no Hospital Geral de Referências Cirúrgicas Nossa Senhora da Purificação e no Hospital São Pedro de Alcântara.

A primeira visita técnica aconteceu no recém-inaugurado Hospital Geral de Referências Cirúrgicas Nossa Senhora da Purificação, onde a equipe do MPSE foi recebida pelo Diretor-Geral da unidade, Eloy Lima Arimatea Rosa, pela Coordenadora Administrativa, Jilzânia Bezerra, e pela Coordenadora de Enfermagem, Stephany Moraes Santos Matos.

Durante a atividade, o Promotor de Justiça pôde conhecer a nova unidade hospitalar, que possui 30 leitos para atender a população de 11 municípios da região e realizar cirurgias eletivas, a maioria de pequeno e médio porte. Foram constatados alguns problemas, a exemplo de pendência na estruturação do necrotério, a ausência de comissão interna de prevenção de acidentes e a inexistência de alvarás da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros. O hospital se comprometeu a realizar as adequações no prazo de 120 dias.

No Hospital São Pedro de Alcântara, o Promotor de Justiça foi recebido pela Responsável Administrativa, Jucimara Santos Andrade. Na oportunidade, foram observados o funcionamento e a qualidade dos serviços ofertados pela unidade hospitalar de urgência e emergência. O hospital conta com 63 leitos e é o único para atendimento “porta aberta” do município, realizando atendimentos apenas de baixa complexidade.

Todo o material recolhido durante a inspeção será utilizado em procedimentos em trâmite na Promotoria de Justiça de Capela, para subsidiar o provimento de melhorias e adequações para o pleno funcionamento dos hospitais.

