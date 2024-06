Ministério Público do Trabalho prestigia celebração dos 20 anos do NEPRIN

Professores, autoridades e estudantes se reuniram nesta quarta-feira (19) para celebrar os 20 anos de história do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Relações Internacionais (NEPRIN) da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

O procurador do Trabalho Raymundo Ribeiro representou o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) na solenidade, que começou com o descerramento da placa comemorativa, com a presença do coordenador-geral do NEPRIN, o professor Uziel Santana, além dos professores Miriam Coutinho, Carlos Augusto Alcântara Machado, Eduardo Matos e Pedro Durão.

O coordenador-geral do Núcleo, professor Uziel Santana, destacou a história do NEPRIN, a partir dos esforços do professor e desembargador federal aposentado Carlos Rebêlo Júnior. “Tudo começou na década de 90. Para mim, que fui aluno do professor Rebêlo, é um momento de muita emoção. E, através desse núcleo, nós vamos continuar revolucionando o departamento de Direito com eventos, pesquisa e ensino”, destacou.

Conferência

Como parte da programação comemorativa, foi realizada, no auditório da reitoria da UFS, a Conferência de Direito Internacional. O convidado foi o professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, Jorge Omar Bercholc, que fez uma análise político-constitucional de Brasil e Argentina no contexto atual.

Também foram firmados convênios para que alunos da UFS possam fazer pesquisa, extensão e intercâmbio na Faculdade de Direito de Buenos Aires. O procurador do Trabalho Raymundo Ribeiro, que participou da fundação do NEPRIN, agradeceu a oportunidade de participar do evento. “Lembro, junto ao professor Uziel, do surgimento do NEPRIN e sua importância na formação acadêmica de tantos alunos, possibilitando debates importantes, como esse, com o professor Jorge Bercholc. Sabemos que o Brasil e a Argentina são países próximos e com problemas parecidos, inclusive com desdobramentos na área trabalhista”, pontuou o procurador, ao relembrar o caso recente onde 22 trabalhadores argentinos foram resgatados em condições análogas às de escravo na Serra Gaúcha.

Próximos eventos

A programação que comemora os 20 anos do NEPRIN continua. De 26 a 28 de agosto, será realizado o 1º Congresso de Estudos Jurídicos, em parceria com diversos órgãos do Judiciário e do Ministério Público. Entre os palestrantes que já confirmaram presença, estão o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, o professor doutor Jónatas Machado, da Universidade de Coimbra, e o subprocurador-geral do Trabalho, Manoel Jorge e Silva Neto.

Foto assessoria

Por Lays Millena Rocha