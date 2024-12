MPE requer afastamento da presidente da Coopertalse

O Ministério Público de Sergipe ingressou com uma Ação Civil Pública para afastar Karina Andrade Barbosa, presidente da Cooperativa de Transporte Alternativo de Passageiros do Estado de Sergipe (COOPERTALSE), por graves irregularidades na aplicação de recursos públicos. A dirigente é acusada de desviar parte dos R$ 5 milhões recebidos por meio do Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no Transporte Coletivo, previsto na Emenda Constitucional 123/2022. Segundo a denúncia, os valores foram usados para quitar dívidas da cooperativa em vez de serem integralmente destinados aos cooperados, como exige a legislação.De acordo com o Ministério Público, mais de R$ 2,3 milhões permanecem sem repasse aos verdadeiros beneficiários, enquanto as práticas da presidente ferem os princípios de transparência e responsabilidade no uso de recursos públicos. Além do afastamento imediato de Karina Andrade, a Promotoria exige o ressarcimento integral do valor desviado, destacando a gestão “temerária” e a violação flagrante do compromisso de garantir a gratuidade aos idosos no transporte público. A denúncia lança luz sobre uma crise de confiança na COOPERTALSE, que deveria priorizar o bem-estar dos cooperados e o cumprimento de sua missão social.