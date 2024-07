Ministro Márcio Macedo declara apoio à pré-candidatura de Rafaela de Hilda em Lagarto

Durante a visita realizada no último sábado, 27, o ministro-chefe do Gabinete da Presidente da República, Márcio Macedo, declarou apoio à pré-candidatura de Rafaela de Hilda à prefeita de Lagarto. O ministro gravou vídeo ao lado dela e da prefeita Hilda Ribeiro comemorando a nova parceria e a chegada de mais de R$ 152 milhões em investimentos do Governo Federal em Lagarto.

“O anúncio de investimentos de mais de R$ 152 milhões mostra o compromisso do ministro Márcio com a nossa cidade. Essa parceria política com Márcio Macedo será muito boa para nossa cidade e só quem tem a ganhar com isso é o povo”, afirmou Rafaela de Hilda.

O ministro-chefe do Gabinete da Presidência da República, Márcio Macedo, representa o presidente Lula em Sergipe e essa declaração de apoio a Rafaela de Hilda se torna importante para as eleições deste ano em Lagarto.

“Eu agradeço a acolhida política e estou com Rafaela porque ela representa uma renovação na política de Lagarto. E parabéns a você, Hilda, que começou um novo tempo na política local com uma administração competente e agora está apoiando Rafaela que tem tudo para dar continuidade a esse trabalho que você vem fazendo”, disse Márcio Macedo.

O ministro reiterou o apoio a Rafaela e afirmou o bom diálogo que teve com a jovem pré-candidata. “Gostei muito da conversa que tive com Rafaela, percebi que ela tem “sangue no olho” e vontade de trabalho. Ela representa a força da juventude. Então, pode contar com nosso apoio”, garantiu.

Fonte e foto assessoria