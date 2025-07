Mirante da 13 de Julho é novo ponto de distribuição do Cartão Mais Aracaju Turista

Nesta quinta-feira, 17, o Mirante da 13 de Julho passou a integrar a lista dos pontos de distribuição do Cartão Mais Aracaju Turista, que pode ser retirado por aqueles que estão de passagem pela capital sergipana e desejam fazer uso do transporte coletivo. A iniciativa é da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur) e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp).

O Cartão Mais Aracaju Turista é o mecanismo de bilhetagem eletrônica mais seguro e prático para aqueles que visitam a capital sergipana e desejam utilizar os ônibus do transporte coletivo. A distribuição é gratuita e a recarga pode ser feita em um dos terminais ou pelo aplicativo RecargaPay, disponível nas lojas Google Play e App Store. Os cartões e os créditos comprados não têm prazo de validade, permanecendo disponíveis até que sejam utilizados, mesmo que isso aconteça em uma segunda viagem para Aracaju.

“O turista que chega em Aracaju vai ter a facilidade de vir pegar o passaporte e junto com ele receber o Cartão Mais Aracaju Turista. O que nós queremos é promover facilidade para que o turista se sinta cada melhor acolhido e tenha mais acesso a novos equipamentos e produtos turísticos que estamos criando”, disse Fábio Andrade, secretário do Turismo de Aracaju.

Para Nelson Felipe, superintendente da SMTT, acolher bem o turista é essencial. “É prioridade que o turista seja bem tratado, com ônibus com ar-condicionado, com um sistema funcionando no horário certo, com os ônibus realmente levando e trazendo para os locais turísticos de Aracaju. Esse é o nosso objetivo e com certeza a gente vai cumprir”, explicou.

Usar o cartão no transporte coletivo também oferece mais segurança ao turista. “Turistas que chegam em nossa cidade já tem essa inovação de não estar circulando com dinheiro no ônibus, que gera mais praticidade e é mais seguro. A gente vai atrás dessa facilidade para que o turista não deixe de ter acesso ao transporte”, esclareceu Raissa Cruz, presidente do Setransp.

Funcionamento do Mirante

O Mirante da 13 de Julho fica localizado no calçadão da Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, no bairro 13 de Julho. O funcionamento acontece de terça-feira a sábado, de 8h às 12h e 13h às 17h, e aos domingos, das 9h às 13h.

Foto: Eluzan Silva