Missa do Vaqueiro do Mestre Tonho Preto é declarada ‘Bem de Interesse Cultural’ de Sergipe

A Missa do Vaqueiro do Mestre Tonho Preto, do Povoado Colônia de Boquim, foi declarada ‘Bem de Interesse Cultural’ de Sergipe. O Projeto de Lei foi sancionado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) na última segunda-feira (5) e publicado no Diário Oficial do Estado.

A iniciativa ocorreu através de uma solicitação feita pelo empresário de Boquim, Adilton Lima e pela Agente e Produtora Cultural, Sandra Rodrigues Oliveira, ao mandato da deputada estadual Maisa Mitidieri (PSD), responsável por apresentar o PL nº 113/2023 para apreciação e aprovação na Assembleia Legislativa.

A Missa é um evento turístico, religioso, que visa manter viva a cultura popular e homenagear o vaqueiro, a bravura, a dedicação e a fé do homem sertanejo, do povoado Colônia Boquim, no município da região Centro-Sul do Estado.

Com a aprovação do PL, acontece a inserção no calendário oficial de eventos do estado de Sergipe: A “Missa do Vaqueiro do Mestre Tonho Preto”, a ser realizada anualmente no segundo domingo do mês de junho.

Para informar a boa notícia, o empresário Adilton Lima visitou nesta quarta-feira, 07, o idealizador da Missa do Vaqueiro, o senhor Tonho Preto.

ASCOM – Adilton Lima