Missão empresarial trabalha conexões de negócios na Rio Oil & Gas Energy

Delegação reúne técnicos do Sebrae e empresários para participação no evento

Empresários sergipanos estão presentes na Rio Oil & Gas Energy (ROG.e), principal evento de petróleo e gás da América Latina, como parte da missão empresarial organizada pelo Sebrae Sergipe. A ROG.e teve início na segunda-feira, 23, e segue até quinta, 26, com programação que acontece no Boulevard Olímpico.

O grupo representante de Sergipe no evento é composto por 11 empresários do setor e técnicos do Sebrae e tem em sua participação o objetivo de ampliar as oportunidades de negócios e inovação para fortalecimento do setor. Para isto, são trabalhadas estratégias, junto ao Sebrae.

“Antes mesmo do início da feira, uma equipe especializada prestou consultoria aos empresários em áreas estratégicas. Durante o evento, estivemos aqui no espaço do Sebrae, com os polos onshore e offshore trabalhando de forma integrada, para possibilitar a melhor experiência possível para fortalecimento das conexões criadas durante o evento, além de estreitar os relacionamentos para a criação de negócios”, explicou a gestora do projeto Energias de Sergipe, Lea Bomfim.

De acordo com o consultor do Sebrae, Antônio Batista, dos 170 mil fornecedores da Petrobras, principal empresa do setor, cerca de 90% são compostos por empresas de pequeno porte. Portanto, a presença do Sebrae com a missão empresarial se faz necessária e dá suporte à ampliação das oportunidades de negócios, fortalecendo os segmentos onshore e offshore sergipanos.

“Aqui é o lugar ideal para o empresário, empreendedor, investidor conhecer melhor o setor e sua extensa cadeia produtiva. Na Rio Oil & Gas, as principais tendências e inovações são apresentadas, os empresários têm a oportunidade de identificar parcerias e, principalmente, saber quem é o seu cliente para se posicionar como fornecedor de bens e serviços. É um setor que vai investir cerca de R$120 bilhões por ano, a indústria está em pleno crescimento e dá oportunidades para milhares de micro e pequenas empresas. O petróleo irradia e gera oportunidades em atores diversos, como os municípios, população e negócios”, afirmou.

Brenno Barreto, diretor técnico do Sebrae, acompanhou a delegação sergipana e falou sobre o resultado da missão: “Estamos finalizando o Rio Oil & Gas Energy de 2024, para o qual o Sebrae Sergipe trouxe uma missão empresarial com o foco de unirmos as cadeias de consumidores aos fornecedores. Saímos com sensação de dever cumprido e planos para estarmos presentes ativamente no Mossoró Oil & Gas, evento da cadeia que acontece no final de novembro”.

Plataforma para conexão

Durante o ROG.e, foi lançado o Sistema de Geração de Oportunidades e Negócios PetroSupply no espaço Sebrae, em parceria com a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo (ABPIP). A ferramenta vai promover um ambiente de busca, identificação e conexão entre os fornecedores e os compradores da cadeia.

“O Sebrae, por sua capilaridade e missão de inserir e aproximar os pequenos negócios de potenciais compradores pode facilitar o acesso, qualificar e aproximar as micro e pequenas empresas de forma competitiva e sustentável nesse mercado”, detalhou Aline Lobo, coordenadora do Polo Onshore do Sebrae.

O ambiente de negócios lançado é digital, acessível e reúne informações de cadastros das empresas, com funcionalidades que facilitam a conexão entre os agentes da cadeia produtiva.

Por Yasmin Déda