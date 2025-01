MISTURA DE RITMOS MARCOU VERÃO SERGIPE EM PACATUBA; PROGRAMAÇÃO TEVE ARROCHA, SERTANEJO, REGGAE E PISEIRO

O Verão Sergipe 2025 teve sua segunda noite neste sábado, 25, em Pacatuba, no baixo São Francisco. Após os shows de Nadson O Ferinha e Vitor Fernandes, na sexta, 24, o sergipano Leonne O Nobre abriu a programação deste sábado. Em seguida, foi a vez da sertaneja Luiza Martins comandar a festa, seguida do carioca Marcelo Falcão. O sanfoneiro Tarcísio encerrou a rodada de shows do Verão Sergipe 2025.

O governador Fábio Mitidieri destacou que o Verão Sergipe abre o calendário de grandes eventos de Sergipe. “Demos início a mais um Verão Sergipe e nada melhor que começar em Pacatuba, esse lugar belíssimo, de paisagens incríveis. Quem conhece Ponta dos Mangues sabe do que estou falando. Faço o convite para as próximas edições. Ainda tem mais cinco finais de semana”, convocou Mitidieri.

Atrações

Revelação do arrocha, o cantor e compositor Leonne iniciou sua carreira aos 9 anos, quando cantava na zona rural de Lagarto com os tios. O ‘Nobre do Arrocha’, como é conhecido nacionalmente, apresentou ao público alguns de seus sucessos, como ‘100% Ainda Não Tô’ e ‘Solteiro Forçado’. Aos 23 anos, ele já possui carreira consolidada, com dez álbuns gravados. “Estamos com uma turnê com sete shows até segunda-feira em todo o estado, por isso preparamos algo especial para cada uma delas. Com certeza, entregamos o melhor do brega para Pacatuba”, disse o cantor, que participou pela primeira vez do Verão Sergipe, mas ano passado esteve no Arraiá do Povo, no período junino.

A cantora Luiza Martins foi a segunda atração da noite. É a segunda vez que a mineira toca no Verão Sergipe. Em 2024, ela fez parte da programação de Canindé de São Francisco. “Acabei de voltar de férias e estava animadíssima para cantar. Meu show é muito diverso. Eu canto brega, forró, sertanejo, modão. É uma playlist para agradar à galera”.

O carioca Marcelo Falcão foi a terceira atração da noite. O músico foi vocalista da banda carioca O Rappa, entre 1992 e 2017. Quando a banda anunciou uma pausa por tempo indeterminado, o artista lançou em 2018 seu primeiro álbum solo, o Viver. “Estamos trabalhando nosso segundo disco solo, o Vitória, e estamos muito felizes de estarmos aqui, e, claro, sem deixar de tocar os grandes sucessos”, declarou.

Para fechar o Verão Sergipe em Pacatuba, o cantor Tarcísio do Acordeon, um dos mais esperados do público, subiu ao palco na madrugada. “Quero agradecer ao estado de Sergipe. Pacatuba recebeu hoje um pouco de sofrência, alegria, amor, e, claro, o piseiro”.

No próximo final de semana, 31 de janeiro e 1° de fevereiro, o sertão sergipano será a próxima região a receber o festival. Em Canindé de São Francisco, onde Leo Santana e Unha Pintada serão algumas das atrações. O Verão Sergipe retorna, após mais de dez anos de intervalo. Em 2024, o projeto levou grande público para conhecer regiões que habitualmente não entravam no roteiro dos grandes eventos.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio da Energisa.

Foto: Arthuro Paganini