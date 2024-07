Mitidieri entrega 175 toneladas de sementes de arroz para produtores

Também foram entregues 20 veículos para os serviços de assistência técnica da Emdagro na região

O governador Fábio Mitidieri entregou, nesta sexta-feira, 12, 175 toneladas de sementes certificadas de arroz do programa Sementes do Futuro para produtores do baixo São Francisco. As entregas, realizadas nos povoados Serrão, em Ilha das Flores, e São Miguel, em Propriá, beneficiam 1.375 rizicultores. Na oportunidade, o governador também entregou 20 veículos que serão utilizados nos serviços de assistência técnica da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) na região.

As sementes foram adquiridas com investimento próprio do Estado, no valor de R$ 2.280.000, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e pela Emdagro. Além de Ilha das Flores e Propriá, a iniciativa beneficia produtores de Pacatuba, Neópolis, Cedro de São João e Telha.

Na ocasião, o governador informou que as sementes estão sendo entregues no tempo certo, contribuindo para a melhor produção de arroz no estado junto a outras ações da Seagri e Emdagro. “É importante entregar a semente no tempo certo do plantio, e aqui estamos investindo R$ 2,2 milhões para fortalecer a agricultura familiar no baixo São Francisco. Sergipe é um dos maiores produtores do Nordeste, e queremos nos manter assim, crescendo na produção e na qualidade do produto que a gente oferece”, enfatizou.

Segundo Fábio Mitidieri, os investimentos na atividade movimentam toda a economia da região, possibilitando geração de emprego e renda e circulação de recursos nos municípios. “São R$ 100 milhões que a rizicultura movimenta aqui, e o investimento nessas sementes contribui com isso, mostrando a força da agricultura sergipana”, salientou.

A produtora Maria Carminda dos Santos, de 77 anos, de Ilha das Flores, agradeceu pela atenção do governo com os produtores do projeto Betume e pela qualidade das sementes recebidas. “A gente só tem gratidão por isso, porque a semente contribui para uma boa safra. O governador está de parabéns. Nós, produtores, só temos a agradecer. É com isso que eu vivo e sustento a minha família”, declarou.

O produtor Vicente Santos, 62, do povoado São Pedro, em Telha, produz arroz há mais de 30 anos, e pontuou que a assistência do Estado garante a qualidade final do produto cultivado. “É uma semente de produtividade muito boa, de qualidade. É tudo que a gente quer. Tenho seis filhos e tiramos a renda da terra, do que produzimos”, considerou.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva, este ano o Estado dobrou o valor investido por meio do programa. “A gente está em um momento importante, fortalecendo este programa, dobrando também a quantidade de produtores atendidos e de investimentos feitos. São recursos que o governador disponibilizou do orçamento do Estado”, indicou o gestor.

Representando o prefeito de Ilha das Flores, Robson Martins, a vice-prefeita Nizinha apontou que a entrega das sementes é importante para a economia da região. “Quero agradecer pelo cuidado com os produtores dos nossos municípios. É um grande benefício, que vai fortalecer todos os produtores aqui da região”, disse.

Rodovia

Na oportunidade, o governador Fábio Mitidieri ainda afirmou que, até a segunda quinzena de agosto, o Estado vai lançar o edital para licitação da obra da rodovia que liga o povoado São Miguel à sede de Propriá. “A gente vai fazer a recuperação do acesso ao povoado São Miguel, investimento fundamental para melhorar as condições de trafegabilidade e a vida desses moradores. Já tínhamos preparado o projeto, a empresa vai entregar até o final do mês e com o projeto na mão, a gente pode soltar o edital de licitação da obra. Aqui no baixo São Francisco, já investimos mais de R$ 80 milhões em rodovias”, lembrou o chefe do Executivo estadual.

Veículos

Os 20 novos veículos entregues pelo Governo do Estado, por meio da Seagri e da Emdagro, são fruto de um investimento de R$ 2.091.080,00. Adquirida pelo Estado em parceria com o Governo Federal, a nova frota tem o objetivo de apoiar os serviços junto aos agricultores familiares e pequenos criadores e pecuaristas, com oferta de assistência técnica e extensão rural nos municípios sergipanos.

Foram entregues oito caminhonetes Oroch, no valor de R$ 999.920,00, resultado de convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA)/Emdagro; quatro caminhonetes Oroch, no valor de R$ 499.960,00, por meio de convênio do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa)/Emdagro; e oito veículos Hatch, no valor de R$ 591.200,00, por meio de convênio do MDA/Emdagro.

“Esses 20 veículos vão servir para Vigilância Sanitária, tanto vegetal quanto animal, à parte administrativa e também para o acompanhamento do produtor rural”, afirmou o secretário Zeca da Silva.

Sementes do Futuro

O programa constitui-se em uma política de governo, como forma de apoiar a produção de grãos dos agricultores familiares sergipanos, principalmente aqueles em condições mais vulneráveis.

Neste ano de 2024, o Governo de Sergipe já distribuiu 206 toneladas de sementes de milho para 20.600 famílias de agricultores de 54 municípios, com investimentos de R$ 3 milhões.

No primeiro semestre, o Governo de Sergipe totalizou investimentos da ordem de R$ 5,28 milhões na compra de sementes de milho e arroz.

Para a safra 2024/2025 que se inicia, dos 1.376 rizicultores beneficiados, 753 são do Perímetro Betume; 292 do Cotinguiba Pindoba; e 312 do Perímetro Propriá. Cada produtor recebe 100 quilos de sementes.

A produção de arroz no estado, divulgada pelo IBGE em 2023, foi de 38.845 toneladas, com área colhida de 4.874 hectares em 2022 e redimento médio 7.970 kg/ha.

ASN – Foto: Arthur Soares