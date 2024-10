Moana Valadares é a vereadora mais votada da história de Aracaju

A direita em Aracaju reafirmou sua força nas urnas com uma vitória histórica. Moana Valadares, do Partido Liberal (PL), foi eleita a vereadora mais votada da capital sergipana, alcançando a marca de 7.216 votos. Esse resultado consolida Moana como uma liderança importante no cenário político local, representando os valores conservadores e o avanço das pautas de direita em Aracaju.

Esposa do deputado federal Rodrigo Valadares, Moana contou com o apoio de importantes figuras da direita nacional, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado federal Nikolas Ferreira. Sua vitória expressa o forte engajamento da população com suas propostas, que incluem a defesa dos valores familiares, o combate à legalização das drogas e à ideologia de gênero.

Em suas primeiras declarações após a vitória, Moana fez questão de agradecer a Deus e aos eleitores, reforçando seu compromisso com os princípios conservadores: “Toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. Gratidão a Deus e ao povo de Aracaju por confiarem em mim. Vou honrar cada voto, lutando pelos valores que nos unem”.

“A minha missão verdadeiramente é ter uma voz conservadora, uma voz de direita, uma voz cristã, bolsonarista na Câmara de Aracaju. Nós temos o nosso eleitorado muito forte, o povo bolsonarista direita que vem avançando cada vez mais em Aracaju e no Nordeste. E é essa voz que vai representar essas bandeiras, esses valores que Aracaju vai ter na câmara. Mas claro, sem deixar obviamente se posicionar sobre as nossas questões tão importantes de Aracaju, sobre a questão da nossa municipalidade”, expressou.

Fonte e foto assessoria