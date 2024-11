Mobilização do setor de transporte reúne colaboradores para doação de sangue

Em mais uma edição do Transporte Amor, o setor se une e convoca ainda mais pessoas para transportar vida por meio da doação de sangue

Nos dias 5 e 7 de novembro, o setor de transporte realizará mais uma edição do projeto ‘Transporte Amor’, ação solidária que mobiliza colaboradores do setor e de outras instituições com o objetivo de salvar vidas por meio da doação de sangue. Realizado anualmente, o mutirão acontece no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) e no Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS).

A iniciativa é fruto da parceria entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse) e o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat).

Estima-se que, com a ação, mais de 200 vidas poderão ser salvas, considerando que cada doação pode alcançar até quatro vidas. Com mais de 50 colaboradores e convidados de outras instituições aptos e dispostos a realizar o ato solidário, o impacto será bastante significativo na vida de diversos pacientes. Cada bolsa de sangue é separada em diferentes componentes como hemácias, plaquetas e plasma e esses constituintes do sangue são distribuídos aos hospitais para atender casos de emergência e pacientes internados.

Quem pode doar

Para realizar esse ato de amor, é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade e pesar acima de 50 kg. No dia da doação, é importante que o doador siga as recomendações para realizar o procedimento, sendo elas: nunca realizar a doação em jejum, fazer um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação, não fumar por pelo menos 2 horas antes e evitar alimentos gordurosos 3 horas antes da doação.

Também é importante destacar que existem algumas restrições para a doação de sangue. Entre elas estão as pessoas que tiveram diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade, mulheres grávidas ou que estejam amamentando e pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercing em locais não controlados pela vigilância sanitária nos últimos 10 meses.

Fonte e foto Setransp