Mobilização pretende vacinar 890 mil pessoas contra a gripe em Sergipe

A influenza continua predominando em grande parte dos estados brasileiros. O alerta é do Ministério da Saúde. Por isso, as Unidades de Saúde dos municípios sergipanos estão mobilizadas para reforçar a vacinação contra a gripe. No estado, 890 mil pessoas fazem parte do público prioritário.

A partir de agora, a vacina contra o vírus Influenza faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e será oferecida para os grupos prioritários durante todo ano. Em 2025, o Ministério da Saúde adquiriu 73 milhões e 600 mil doses, que serão distribuídas em todo o país.

E os dados reforçam a importância da vacinação: entre janeiro e 21 de junho (SE 25), foram registrados em Sergipe 85 casos de Síndrome Respiratória Aguda por influenza e 5 óbitos.

O Ministério da Saúde destaca que a vacina da gripe evita de 60% a 70% dos casos graves e mortes. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, explica mais:

“A vacina é importante porque diminui o risco de infecção. Apesar de não ter uma eficácia de 100% para proteger contra a infecção, ela diminui o risco de se infectar. A vacina também diminui significativamente o risco de formas graves da doença e de hospitalização. Então por isso ela é importante, ela acaba resultando na diminuição do número de mortes pela doença.”

A meta é atingir 90% do público prioritário do Calendário Nacional de Vacinação, que inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, e idosos com 60 anos e mais. Para os outros grupos serão contabilizadas as doses aplicadas.

Vacinação contra a gripe: público prioritário

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Gestantes

Puérperas

Idosos com 60 anos ou mais

Povos indígenas

Quilombolas

Pessoas em situação de rua

Trabalhadores da saúde

Professores de escolas públicas e privadas

Profissionais das forças de segurança, salvamento e das Forças Armadas

Trabalhadores portuários

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso

Trabalhadores dos Correios

Pessoas com deficiência permanente

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou com condições clínicas especiais

População privada de liberdade

Funcionários do sistema de privação de liberdade

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal no país. Segundo Gatti, desde 2023 o Brasil começou a reverter a tendência de queda na vacinação.

A vacina está liberada para toda a população de acordo com a disponibilidade em cada cidade.

“De lá para cá, temos várias ações que permitiram melhorar as coberturas vacinais, como, por exemplo, a promoção do microplanejamento e a vacinação em escolas, o monitoramento de estratégias de vacinação, entre outras ações que permitiram que os municípios melhorassem o seu desempenho na vacinação e também protegessem a sua população contra as doenças que são evitáveis com vacinas.”

Procure uma Unidade Básica de Saúde com a Caderneta de Vacinação ou documento com foto. Garanta a sua proteção!

Para mais informações, acesse www.gov.br/vacinacao

Fonte: Brasil 61 – Foto Ascom/SMS Prefeitura de Aracaju