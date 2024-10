Monitoramento da Deso encontrou doze ligações clandestinas de água no município de Poço Redondo

Equipes também realizaram busca ativa para inclusão de usuários nos programas sociais da empresa

As vistorias em residências no município de Poço Redondo feitas pelas equipes da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) identificaram 12 ligações clandestinas de água. Ao todo a empresa vistoriou 21 casas, além de realizar três padronizações da ligação de água e quatro pedidos de interligação das residências à rede de abastecimento.

De acordo com o supervisor de Receitas do Sertão, Tiago José Oliveira Resende, a ação faz parte da estratégia da empresa de combater as ligações clandestinas de água. “Com o início do período de estiagem, a Deso iniciou ampla fiscalização na adutora que leva água ao povoado Santa Rosa do Ermírio, com o intuito de combater as irregularidades que afetam o abastecimento de água na região. A fiscalização e os investimentos previstos para serem realizados no município são muito importantes”, destacou.

Prevenções

De forma preventiva, a Deso já iniciou uma fiscalização na adutora de Santa Rosa para combater irregularidades nas ligações de água existentes na localidade, que acabam afetando toda a população envolvida.

É o que destaca o assistente de Gestão Operacional da Deso e coordenador da ação em campo, Luciano Aragão: “A falta de água, devido às ligações clandestinas, afetam principalmente as pessoas que moram no final da rede, pois no percurso os proprietários de imóveis rurais furam a adutora para cometer furto de água, com utilização sem qualquer controle de consumo”.

Substituição de hidrômetros

As ações de monitoramento realizadas pela Deso vão além do combate às ligações clandestinas. As equipes realizam busca ativa para a solicitação de novas ligações e religação de água, inclusão de usuários nos programas sociais da empresa (como o ‘Tarifa Social’ e o ‘Baixa Renda’) e a substituição de hidrômetros. Em Poço Redondo, por exemplo, foi realizada a troca de três equipamentos medidores de consumo.

Foto: Ascom Deso