MONITORAMENTO DA DESO ENCONTRA LIGAÇÕES DE ÁGUA IRREGULARES NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou uma ação de monitoramento para identificar e combater ligações clandestinas no município de Divina Pastora. As equipes da empresa estiveram no Assentamento Flor do Mucuri, no centro da cidade e nos conjuntos habitacionais: Manoel Francelino Costa e Antônio Carlos Santos. Ao todo foram fiscalizadas 66 residências e identificados 12 imóveis com irregularidades.

Das 12 residências encontradas com ligação clandestina à rede de distribuição de água, em oito houve solicitação de religação, até o momento. Os pedidos de religação podem ser feitos durante o momento que as equipes de campo estão em atividade, ou na loja da Deso mais próxima.

Segundo o gerente comercial centro-oeste da Deso, Alexandro Correia da Silva, a ação foi fundamental para descobrir as irregularidades e melhorar o abastecimento na região. “As irregularidades encontradas nas ações de fiscalização são daqueles imóveis que estavam ligados a rede de distribuição clandestinamente. Quem está na clandestinidade não se preocupa com controle de gasto da água, e acaba prejudicando o abastecimento do local em que reside”, pontuou.

Baixa Renda

No decorrer da ação, foram registrados três pedidos de inclusão no programa Baixa Renda – que consiste na concessão de um desconto de até 70% na taxa de ligação ou religação de água, voltados a famílias em vulnerabilidade social ou que estejam cadastradas nos programas sociais do Governo Federal.

“A ação é pautada no compromisso da Deso com a população sergipana. As ligações clandestinas afetam substancialmente a pressão na rede de distribuição, com a retirada das irregularidades a tendência é que sobre água na rede de abastecimento, e, a população não sofra mais com falta d’água”, completou.

