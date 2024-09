Monitoramento da Deso encontra ligações irregulares em Riachuelo

31% dos imóveis verificados na ação apresentaram desvio de água

Durante vistoria a 132 imóveis em Riachuelo, leste do estado, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) identificou 41 com ligação de água clandestina, no último mês de agosto. Isso significa que 31% das propriedades examinadas possuíam irregularidades no abastecimento hídrico. Dessas, cerca de 11 já solicitaram religação e negociaram débitos em aberto com a empresa.

Ainda em andamento, a ação executada pelas equipes de monitoramento da Gerência Comercial da Regional Centro-Oeste (GCCO) da Deso contemplou o Centro de Riachuelo, o bairro 13, os conjuntos Governador Albano Franco e Antônio Valadares, o povoado Roque Mendes, e o loteamento Tasso Garcez. O objetivo da iniciativa foi padronizar e regularizar a distribuição de água local.

“Um usuário regular com a Deso evita a negativação de seu nome e que o acesso à água potável seja suspenso. Ainda facilita a empresa manter a regularidade no abastecimento e uma distribuição de água com qualidade”, explicou o gerente da GCCO, Alexandro Correia da Silva.

Ele ressaltou que os prejuízos das ligações clandestinas não são somente à Deso. “Os desvios causam falta de água a todos de uma região, pois não temos como medir o consumo das pessoas fora do sistema da Deso. Eles também promovem prejuízos sérios ao meio ambiente, já que, nesses casos, há tendência ao desperdício hídrico. A água é um bem essencial ao ser humano e devemos utilizá-la de forma sustentável”, destacou.

Deso em campo

De acordo com Alexandro, antes de iniciar o monitoramento propriamente, a GCCO realiza uma varredura em toda cidade, analisando de forma minuciosa todos os imóveis em situação de abastecimento suprimido. A partir daí, técnicos passam a coletar dados e informar quais imóveis estão habitados e desabitados. “Dessa forma, ganhamos tempo e enviamos as equipes de carro apenas para os imóveis com probabilidade maior de estarem irregulares”, contou o gerente.

Pessoas de baixa renda moradoras de imóveis com acesso à água irregular encontrados pela ação foram inscritas no Tarifa Social, programa da Deso que oferece desconto de até 50% na fatura mensal. Elas também estão aptas a solicitar ligação nova de água e religação com condições especiais de preço e pagamento, política da corporação para contribuir à manutenção dos usuários em situação regular junto à companhia.

Como denunciar

É possível denunciar suspeitas de ligações irregulares de água à Deso por meio dos números telefônicos 4020-0195 e 0800 079 0195, e dos canais digitais Agência Virtual e WhatsApp (79 3142-3000). Não é necessário se identificar. Os clientes também podem se dirigir às unidades de atendimento presencial da empresa, espalhadas pelo estado (clique aqui para conferir mais informações sobre as agências).

Foto ascom Deso