Monitoramento da Semac aponta que Sergipe não registrou secas no mês de julho

Previsão é de que temperatura aumente e seca avance nos próximos meses

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), informa que o território do estado permaneceu livre do quadro de seca grave durante o mês de julho. De acordo com o Boletim de Monitoramento de Seca da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), apenas pequena parte do território sergipano teve seca fraca e moderada pelo segundo mês consecutivo, repetindo o resultado de junho.

Em julho, três municípios do estado foram afetados por seca moderada: Canindé de São Francisco, Poço Redondo e Monte Alegre de Sergipe. Outros 17 municípios do Agreste, Sertão e Centro-Sul registraram seca fraca e a maior parte do estado (67 municípios) ficou livre de seca.

A meteorologista da Semac, Wanda Thatyana de Castro, destaca que o monitoramento segue intensificado. “Para os próximos meses, estão previstas chuvas dentro da normalidade em todo o estado, com temperatura acima do normal esperado para o período, levando em consideração que as condições climáticas previstas poderão sofrer alteração mediante a variabilidade climática. Diante disso, a tendência é levar ao agravamento do cenário de seca no estado nos próximos meses”, explica.

O Monitor de Secas é uma proposta da Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico (ANA) para transformar a gestão de secas em uma gestão de riscos. Os boletins estão disponíveis para toda a população no site da Semac. Clique aqui para acessar: https://www.se.gov.br/semac/transparencia/seguranca_hidrica/boletins_monitor_de_secas

