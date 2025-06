MONTADA UMA OPERAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO PARA O FORRÓ CAJU NA PRAÇA DOS MERCADOS, EM ARACAJU

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju preparou uma operação especial para garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego durante os dias de realização do Forró Caju na Praça dos Mercados, no centro da capital, que acontecerá de 18 a 29 de junho.

De acordo com o coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, a partir das 17h30 de cada dia de festa, agentes de trânsito da SMTT estarão em pontos estratégicos previamente definidos. Para organizar o fluxo de veículos no local, serão realizados alguns bloqueios, como o da Avenida Otoniel Dórea, no sentido norte-sul, no trecho compreendido entre a Avenida Mascarenhas de Morais e a Travessa Hélio Ribeiro. Já no sentido oposto da via, será implantado um sistema de binário, permitindo a circulação de veículos em sentido duplo, o que contribuirá significativamente para a fluidez do trânsito nas imediações do evento.

“Como parte da organização do espaço urbano, todos os veículos que estiverem estacionados na área destinada à realização da festa a partir das 17h30 deverão ser removidos, garantindo a desobstrução das vias e a segurança dos participantes”, explicou.

Atuação dos agentes

O controle e a orientação do tráfego contarão com a atuação de equipes distribuídas em pontos estratégicos da região central. No cruzamento das avenidas Carlos Firpo e Coelho e Campos, dois agentes de trânsito estarão presentes com o sistema de sinalização visual acionado, controlando a organização do fluxo de veículos.

Já no cruzamento das avenidas Mascarenhas de Moraes e Otoniel Dórea, dois agentes de trânsito irão monitorar e organizar o tráfego de veículos. Na Travessa Hélio Ribeiro com a Rua Apulcro Mota, haverá controle de acesso, com autorização restrita à entrada de autoridades e profissionais diretamente envolvidos no evento, sob supervisão de dois agentes posicionados no local.

“Além disso, quatro motociclistas formarão duas duplas e atuarão alternando entre o controle trânsito, atendendo os sinistros de trânsito, desobstruindo ruas e avenidas, dando fluidez ao tráfego de veículos nas proximidades do evento e auxiliando na retirada de todos os veículos que estiverem na arena do evento”, explicou Walter Faro.

Pontos de táxi

Para atender ao público que vai à festa, a SMTT deixará dois locais específicos para ponto de táxi, sendo um no cruzamento da Avenida Simeão Sobral com a Avenida Antônio Cabral, nas proximidades do 28º Batalhão de Caçadores, onde quatro agentes do Cotax estarão responsáveis por evitar o estacionamento irregular de veículos particulares.

O outro ponto de táxi será na Avenida Otoniel Dórea, entre a Rua Santa Rosa e a Travessa Hélio Ribeiro, e também será controlado por outra equipe do Cotax composta por quatro agentes.

Acessibilidade garantida

A SMTT também definiu uma área exclusiva de estacionamento para os veículos com cartão de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos, que estará localizada em parte da rua Santa Rosa, no trecho entre a Avenida Otoniel Dórea e a Rua José do Prado Franco. “É importante destacar que um dos ocupantes do veículo deve ser, obrigatoriamente, pessoa com deficiência ou idoso e portar a credencial válida”, destacou o coordenador de trânsito.

Foto SMTT