Monte Alegre recebe 39ª edição do ‘Sergipe é aqui’ nesta quinta-feira

Conhecida pela forte ligação com a agropecuária e a produção de queijos, Monte Alegre de Sergipe se tornará, simbolicamente, a capital administrativa do estado com a chegada do programa itinerante. Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), o ‘Sergipe é aqui’ tem como missão levar serviços e atendimentos humanizados aos 75 municípios sergipanos. Nesta edição, o alto sertão receberá novamente a caravana itinerante, que já passou pelos municípios de Canindé de São Francisco, Porto da Folha, Gararu, Itabi, Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora da Glória.

Durante todo o dia, os mais de 15 mil habitantes de Monte Alegre de Sergipe e seus povoados terão acesso a uma ampla gama de serviços, cuja estrutura estará concentrada no entorno do Centro de Excelência 28 de Janeiro e na sede da prefeitura. Entre os atendimentos, serão disponibilizadas emissões de documentos, como RG, CPF e ID Jovem; renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); exames médicos e odontológicos; atualização vacinal; orientações jurídicas; oficinas de segurança alimentar, beleza e artesanato; recadastramento da tarifa rural; além de orientações específicas para gestores sobre programas governamentais, entre outros serviços.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, a principal missão do programa é chegar em todas as pontas do estado e levar assistência de maneira humanizada para os moradores de todos os 75 municípios de Sergipe. “A maior ambição do Governo de Sergipe e do governador Fábio Mitidieri é fazer com que o máximo de pessoas possam ser atendidas em cada estande ou carreta disponibilizada nas edições. Chegar em mais uma edição do ‘Sergipe é aqui’, no alto sertão, significa que já estamos cada vez mais perto de cada sergipano e sergipana” afirmou.

As expectativas por parte dos montealegrenses para receber a edição foi um dos pontos destacados pelo prefeito Evandro Silva. “Esse é um programa de excelência do Governo de Sergipe. Sabemos que com tantos serviços ofertados, o programa também levará conhecimento para toda a população da nossa região, que aguarda ansiosa para ter um dia inteiro de atendimentos em tantas áreas”, destacou.

‘Sergipe é aqui’ no sertão

Lançado em fevereiro de 2023, o programa itinerante tem levado a estrutura do governo estadual aos 75 municípios sergipanos, com o objetivo de atender às demandas locais. No sertão, o ‘Sergipe é aqui’ já esteve em seis cidades da região. Agora, com a passagem por Monte Alegre de Sergipe e em breve por Poço Redondo, o programa completará o atendimento aos nove municípios do Alto Sertão.

