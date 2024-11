MOORE O EX-DEPUTADO FEDERAL, RADIALISTA E PATRONO DA ASSOCIAÇÃO OLÍMPICA DE ITABAIANA, JOSÉ QUEIROZ DA COSTA

Morreu na madrugada desta segunda-feira (18), o ex-deputado federal, ex-vice prefeito de Itabaiana, radialista e patrono da Associação Olímpica de Itabaiana, José Queiroz da Costa, aos 88 anos.

Zé Queiroz foi uma figura marcante na história do futebol sergipano, da política e da comunicação local.

O corpo de Zé Queiroz velado no OSAF Aracaju, a partir das 9h, de onde sairá às 14h para o Cemitério Santo Antônio das Almas, em Itabaiana, onde será sepultado.

A prefeitura decretou luto oficial de três dias.

Zé Queiroz foi dono de bancas de revista de Aracaju, fundador da Rádio Princesa da Serra e patrono do Itabaiana em seus maiores títulos.

Ele casou com Dona Maria do Carmo Monteiro Costa, com quem teve seis filhos: Carmem, Zezinho, Norma, Ivan, Lana e Rui. Tem 16 netos e 4 bisnetos.

José Queiroz era aposentado do Banco do Brasil e residia à rua Campos, 810, em Aracaju.