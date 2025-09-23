Moradores comemoram entregas do Governo em General Maynard e Dores

O sentimento que marcou a manhã desta terça-feira, 23, foi de alegria e gratidão. Em General Maynard e Nossa Senhora das Dores, moradores comemoraram a entrega de obras que trazem dignidade, inclusão e mais qualidade de vida. As duas intervenções foram executadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), e fazem parte de um amplo conjunto de investimentos que o Governo de Sergipe vem realizando em todas as regiões do estado, sempre com foco em oferecer oportunidades para a população.

Segundo o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, as inaugurações representam mais do que obras, são mudanças concretas na vida das pessoas. “Em General Maynard, as famílias ganham um espaço de lazer e convivência. Em Nossa Senhora das Dores, a população terá segurança mais perto de casa e os profissionais vão trabalhar com estrutura adequada. Esse é o compromisso do Governo do Estado: entregar obras que transformam comunidades e atendem às necessidades de quem mais precisa”, destacou.

No povoado Leite Neto, em General Maynard, o Centro de Apoio José Ramiro mudou a paisagem e, sobretudo, o dia a dia da comunidade. O espaço de 147,66 m², que recebeu R$ 522.606,47 em investimentos, conta com área de convivência, parque infantil, bancos e paisagismo, além de toda estrutura necessária para receber moradores de todas as idades.

Para a aposentada Maria do Carmo Santos, a inauguração representa um sonho realizado. “Aqui, nunca teve nada disso. Agora, temos um lugar bonito, seguro, com bancos, parquinho, tudo feito para a gente. Vai ser um ponto de encontro, onde as famílias vão se reunir e as crianças vão brincar sem perigo. Estou feliz demais porque é uma mudança que a gente sempre esperou e, agora, chegou”, contou ela, emocionada.

Em Nossa Senhora das Dores, o clima também foi de comemoração com a entrega da Delegacia Regional de Polícia, que passou por reforma e ampliação. A obra foi executada pela Sedurbi, em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE). O prédio de 575 m² recebeu R$ 947 mil em investimentos e agora oferece recepção, cartórios, gabinetes, alojamentos, banheiros, sala de inteligência e elevador de acessibilidade. A unidade será referência para toda a região do Médio Sertão.

O morador Renato Silva lembrou as dificuldades que enfrentava antes e agradeceu ao Governo do Estado pela obra. “A gente sofria muito porque, até pra fazer um boletim de ocorrência, era preciso se deslocar para Aracaju ou outra cidade. Isso desanimava muita gente. Agora, temos uma delegacia moderna, bonita, com espaço pros policiais trabalharem melhor e pra gente ser atendido com dignidade”, considerou.

Para concluir a agenda da manhã na região, a comitiva do governador visitou a obra em execução no trecho da Rodovia SE-339, com extensão de 16,97 km, entre Dores e Capela.

Foto: Ascom Sedurbi