MORADORES DE 14 CIDADES SERGIPANAS TÊM DIREITO À NOVA PARABÓLICA DIGITAL GRATUITAMENTE, MAS NÃO PROCURAM

Mais de 102 mil sergipanos já fizeram a substituição da antena parabólica tradicional pela nova parabólica digital, de 2022 até agora, por meio da Siga Antenado. Atualmente, o agendamento para a instalação gratuita do equipamento está disponível em todos os municípios do estados, mas 14 cidades de Sergipe ainda têm baixa procura pelo serviço.

Moradores de Aquidabã, Barra dos Coqueiros, Capela, Carira, Cumbe, Gararu, Moita Bonita, Muribeca, Nossa Senhora das Dores, Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis, Simão Dias e Tomar do Geru devem se atentar: até dezembro, o sinal da parabólica tradicional será desligado. Isso significa que quem não fizer a substituição, ficará sem assistir à TV.

Em Aracaju, a instalação do kit da Siga Antenado já foi aderida por Maria Silene Araujo e sua família. Ela partilha que a antena funciona bem, com melhor qualidade de imagem e som. “Assisto, principalmente, ao programa da Igreja e aos jornais.Todos os canais têm som e imagem perfeitos”, comenta.

Com mais de 80 canais disponíveis, Josefa Pinheiro destaca que a chegada do kit em seu lar permitiu que ela sintonizasse principalmente programas religiosos. “Sempre estou assistindo a TV Evangelizar.”, conta.

A Siga Antenado é uma entidade criada por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para apoiar a população na migração do sinal da banda C (parabólica tradicional) para a banda KU (nova parabólica digital). Os pré-requisitos para receber a sua parabólica digital gratuitamente é ser beneficiário de algum programa social do governo federal, por meio do CadÚnico, e ter uma parabólica tradicional instalada e funcionando.

Serviço

Para saber se tem direito ao benefício e agendar a instalação, é preciso acessar o site sigaantenado.com.br. No lado direito e no alto da tela, clique no botão “Programa de Distribuição de Kit” e informe o NIS (Número de Identificação Social) ou CPF. Se o agendamento já tiver começado em sua cidade e seu nome estiver na lista, é só preencher um questionário para que equipe da Siga Antenado verifique se está apto a fazer receber o benefício. Outra opção é ligar para o ligar para 0800 729 2404, número que também funciona como WhatsApp.

Por Juliana Rodrigues