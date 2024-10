Areia Branca: Moradores destacam melhorias no abastecimento

Clientes moradores de Areia Branca, município do agreste do estado, destacaram as melhorias no abastecimento hídrico promovidas pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Os avanços foram possibilitados pela nova estação de tratamento de água (ETA) do Sistema Integrado de Abastecimento de Água do Agreste, inaugurada na cidade no último mês de julho.

“Antes, aqui faltava muita água”, relembrou a aposentada Valdilene dos Santos, moradora do povoado Manilha de Cima, em Areia Branca. “Melhorou muito, nesses últimos tempos. Às vezes, a gente passava quatro dias sem água na torneira. Tinha de buscar no chafariz. Agora, está ótimo, e sempre deixo o reservatório daqui, de casa cheio, por garantia.”

A nova ETA, que também atende o município de Itabaiana, tem capacidade de vazão de água tratada que chega a 900 litros por segundo, um aumento de 80% no volume disponibilizado aos usuários, na comparação com a antiga estação da cidade. “No passado, havia a necessidade de rodízio de distribuição, para assegurar água a todos de Areia Branca de alguma maneira, mas, com essa ETA, isso já não é mais uma necessidade”, explicou o coordenador de Distribuição do Núcleo Itabaiana da Deso, Cloves Santos de Almeida.

Mudança positiva

O equipamento é fruto de um investimento de mais de R$ 40 milhões, e contempla cerca de 120 mil pessoas de toda a região. Uma das beneficiadas é a dona de casa Maria José Santos de Jesus, que mora no povoado Guidinha, em Areia Branca. Segundo ela, a melhora não se restringiu à quantidade de água que chega à residência dela, mas, também, à qualidade. “Antigamente, era uma água escura, bem ruim mesmo. A gente ia buscar água em uma chácara próxima daqui. Agora, não precisa, porque melhorou. É só ligar a torneira e usar”, relatou ela.

A dona de casa Débora Santos, moradora do bairro Lagoa Seca, em Areia Branca, destacou que, além da frequência e duração das interrupções temporárias terem sido reduzidas, a comunicação sobre as paradas momentâneas foi aprimorada. “A Deso avisa, e a gente já fica preparado, deixa o reservatório cheio. Mas, a qualidade da água melhorou, e quantidade também. Não tem do que reclamar”, ressaltou Débora.

Foto ascom Deso