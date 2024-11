Moradores de Capela e Dores celebram a ordem de serviço para obras de pavimentação na SE-339

O governador Fábio Mitidieri assinou na tarde desta sexta-feira (22), a ordem de serviço para a execução de obras de restauração do pavimento na rodovia SE-339, no trecho entre Capela e Nossa Senhora das Dores.

A obra será realizada pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) e contará com investimento de R$ 43.977.604,49, para pouco mais de 36 mil toneladas de pavimentação asfáltica dos 16,97 quilômetros da via.

O governador ressaltou que a reestruturação da rodovia SE-339 foi elaborada minuciosamente e com atenção a todas as necessidades da população que passa por ela. “Por ser rota de escoamento de produção e uma rodovia em que trafegam diariamente dezenas de veículos de carga, o projeto de reestruturação levou um pouco mais de tempo para ser executado, já que a rodovia será alargada, as camadas de base e sub-base mais reforçadas e a via terá maior espessura. Com isso, vamos entregar uma rodovia de qualidade”, destacou Fábio Mitidieri.

A prefeita do município de Capela, Silvani Mamlak, que também esteve presente na cerimônia de assinatura da ordem de serviço, destacou a importância da obra para o município e agradeceu o empenho do governo estadual em atender às demandas da população local. “Quero agradecer ao nosso governador e amigo, Fábio Mitidieri, que não mede esforços e está deixando suas digitais em todo o estado. A recuperação dessa rodovia irá desenvolver ainda mais a geração de emprego e renda e, o mais importante, vai melhorar a qualidade de vida da região e do nosso povo. O sonho já está se tornando real, e estou muito feliz de essa obra começar na em minha gestão e futuramente ser inaugurada pelos prefeitos eleitos dos dois municípios”, disse.

Para o diretor técnico do DER, Igor Albuquerque, a obra contribuirá significativamente para o desenvolvimento da região. “Os moradores das duas cidades cobravam por melhorias. Com essa reestruturação, a rodovia ficará mais ampla, sinalizada e facilitará a mobilidade, dando mais conforto e segurança para os condutores que por ela transitam e para a população de ambos os municípios”, frisou.

Expectativa

A notícia da execução dos serviços foi recebida com entusiasmo pela população, que há muito tempo aguardava por melhorias nesse trecho da rodovia. Para eles, a obra representa não apenas um avanço na infraestrutura viária, mas também um sinal de desenvolvimento para a região.

Proprietária de uma loja de cosméticos às margens da rodovia, Carolania Silva Garcez se mostrou contente com a assinatura da ordem de serviço. “Soube que a rodovia ficará mais larga, vai ser uma maravilha, pois, com ela recuperada, tanto os pedestres quanto os veículos terão mais segurança para circularem”, declarou.

Para o mototaxista Cláudio Roberto de Jesus, a obra é um verdadeiro presente para os condutores. “Trafego diariamente entre Dores e Capela e, por ser uma rodovia em que circulam centenas de veículos, principalmente de carga, as condições não estão boas. Será melhor, porque com a pista reestruturada e mais larga, além da segurança proporcionada aos motoristas e à população, o tempo de viagem entre os dois municípios será reduzido”, afirmou.

Foto: Arthur Soares