MORADORES DE CRISTINÁPOLIS SERÃO CONTEMPLADOS COM MAIS DE 160 SERVIÇOS OFERTADOS PELO “SERGIPE É AQUI”

Cristinápolis, no sul sergipano, será a 61ª cidade a receber a maior caravana itinerante do estado, o ‘Sergipe é aqui’. Ao longo de toda esta sexta-feira, 7, os moradores do município poderão ser beneficiados com mais de 160 serviços disponibilizados pela administração estadual, sob coordenação da Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc).

Ao longo de todo o dia, os atendimentos estarão concentrados ao redor da Escola Municipal de Educação Infantil Prefeito Leônidas de Oliveira Santos, promovendo ainda mais facilidade para a população. O leque de serviços ofertados inclui exames de sangue e de imagem; renovação de CNH; distribuição de mudas e estudo de solo; marcação de cirurgias no Opera Sergipe; renegociação de dívidas; cadastro no banco de medula óssea; emissão do Passe Livre e Bolsa Família; avaliação bucal para detecção de câncer, entre outros.

Para o governador, Fábio Mitidieri, além da oferta de serviços, o ‘Sergipe é aqui’ é um pilar fundamental para o desenvolvimento e a justiça social em todo o estado. “Este programa é a materialização do nosso compromisso de levar o governo para mais perto de cada sergipano. Não é apenas uma ação de entrega de serviços, é cuidar das pessoas e acelerar o desenvolvimento das cidades sergipanas. Essa união entre Estado e município é a chave para construirmos um Sergipe cada vez melhor e mais justo para todos”, afirmou.

Para a dona de casa Rosa Sousa, o ‘Sergipe é aqui’ traz facilidades importantes para quem precisa de atendimentos sem sair do município. “Eu acho esse programa maravilhoso. Eu mesma quero aproveitar pra trocar minha prótese dentária, que já está no tempo de mudar, e também vou renovar minha carteira de identidade. Essa é uma ótima oportunidade para a gente resolver tudo de uma vez, sem precisar sair da cidade”, destacou.

Segundo a vendedora Juliana dos Santos, todos os serviços ofertados são fundamentais, especialmente os que trazem mais acessibilidade para a população. “Achei todos os serviços muito bons, mas o que mais me chamou a atenção foi o Passe Livre. Vai ajudar bastante as pessoas que não têm condições de pagar passagem e precisam se deslocar, principalmente para fazer exames na capital. Eu mesma quero fazer o da minha mãe, que tem 62 anos. A gente sempre precisa ir juntas para Aracaju, e só de passagem nós gastamos muito dinheiro. Com o benefício vai facilitar demais e ajudar muita gente que precisa”, enfatizou.

Já para o estudante David Paixão, o programa representa uma oportunidade para a juventude por meio da programação dedicada à educação. “O ‘Sergipe é aqui’ traz ainda mais oportunidade para que a gente passe a conhecer nossos benefícios. Quero participar dos cursos e palestras de qualificação e também aproveitar para fazer a minha carteirinha do ID Jovem, que vai ajudar muito na locomoção”, disse.

O prefeito de Cristinápolis, Sandro de Jesus, enfatizou o impacto direto da iniciativa na vida dos moradores, ressaltando a importância da parceria com o Governo do Estado para a melhoria da qualidade de vida local. “A nossa população, que muitas vezes enfrenta dificuldades de deslocamento e tempo para acessar serviços em outros municípios, agora tem a comodidade de resolver suas pendências e buscar novas oportunidades bem aqui, em casa. O programa é a prova de que a gestão está no caminho certo, focada em melhorar a qualidade de vida do nosso povo”, declarou.

