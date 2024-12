Moradores de Divina Pastora são beneficiados na 37ª edição do ‘Sergipe é aqui’

Considerado pela Lei Federal No 4641/2019 como a Capital Nacional da Renda Irlandesa, o município de Divina Pastora, localizado na região do Vale do Cotinguiba, a 30 km de Aracaju, recebeu também, simbolicamente, o título de sede administrativa do Governo do Estado, com a passagem do 37º ‘Sergipe é aqui’ nesta quinta-feira, 5. O programa, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), levou para os moradores da cidade mais de 170 tipos de serviços e atendimentos por meio de uma grande estrutura itinerante.

Concentrados no entorno do Centro de Excelência Doutor José de Melo Prado e na sede da prefeitura local, os atendimentos tiveram início às 8h, com serviços de emissão de documentos, a exemplo de RG, CPF e segunda via de CNH; consultas médicas e realização de exames laboratoriais; doação de sangue; vacinação; economia solidária; negociação de dívidas diretamente com Procon e com órgãos prestadores de serviços, como a Deso e a Energisa, entre outros.

Somente em 2024, o programa já percorreu 19 municípios do estado. A sergipana Caiçara Lânia, 50 anos, esteve na 18ª edição do ‘Sergipe é aqui’, em Laranjeiras, para realizar exames de saúde, como o de lâmina e o transvaginal. Oito meses depois, ela voltou em mais uma edição do programa, dessa vez em Divina Pastora, município que fica a apenas 11 km de distância.

“Lá em Laranjeiras, eu pude fazer o RG e alguns exames de saúde para realizar a minha cirurgia. Inclusive, já fiz a cirurgia e está tudo bem com minha saúde, depois das consultas que realizei pelo programa, graças a Deus”, disse.

Outro serviço bastante procurado nesta edição foi a confecção do ID Jovem, no estande da Superintendência Especial de Juventude (Superjuv). A estudante da rede estadual de ensino, Mônica Daniele, 18 anos, aproveitou a passagem do programa para fazer a sua carteirinha. “Eu não conhecia e, na verdade, nunca tinha ouvido falar sobre esse benefício, mas, quando eles explicaram que poderíamos ter passagens mais baratas e até de graça, vi que era bom fazer, já que estou no último ano e quero passear e viajar mais”, afirmou.

Considerado um dos serviços essenciais do programa, a emissão de documentos, como RG, CPF e segunda via da CNH, também foi destaque na edição de Divina Pastora. A dona de casa Rafaela dos Santos, 35 anos, levou a pequena Jeniffer Nicole, de 8 anos, para fazer a sua primeira identidade. “Eu vi divulgando no Instagram que poderíamos fazer a identidade aqui de forma gratuita, então aproveitei para trazer ela. O atendimento foi rápido e já estamos indo embora com o RG feito”, concluiu.

Economia solidária

Uma das principais riquezas culturais de Divina Pastora é a confecção da renda irlandesa. A tradição, passada de geração em geração, hoje é considerada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Imaterial de Sergipe. A artesã Maria José, 51 anos, foi uma das moradoras locais que aprenderam o ofício ainda cedo, com sua mãe, que, também, aprendeu com sua avó. Ela expôs suas peças no estande da economia solidária, durante o ‘Sergipe é aqui’, ampliando a divulgação de seu trabalho para todo o estado.

“Faço meu artesanato com a renda irlandesa há mais de 35 anos. Aos 10 anos, eu comecei a aprender vendo a minha mãe fazendo, e até hoje venho me aperfeiçoando. A renda irlandesa, para nós, é algo muito familiar, então aprendemos com nossos parentes. É sempre um prazer mostrar a nossa arte, principalmente para reafirmar que somos patrimônio do Brasil e eventos como esse nos ajudam bastante a divulgar nossas peças para todo estado, destacou a artesã.

Foto: Erick O’Hara