Moradores de Laranjeiras participam de curso gratuito de Cuidador de Idosos

A Votorantim Cimentos, empresa de materiais e soluções sustentáveis, iniciou nesta semana um ciclo de capacitações gratuitas para a população de Laranjeiras (SE), por meio do Programa Evoluir. A iniciativa capacita pessoas para o mercado de trabalho nas localidades em que a Votorantim Cimentos atua em todo o país, com o apoio de diversas entidades.

Em Laranjeiras, o Programa Evoluir tem como parceiro o Senac Sergipe, que apoia a realização do curso de Cuidador de Idosos. A aula inaugural foi realizada nesta segunda-feira (15/05) para 20 pessoas do Povoado Machado, na sede da Associação de Moradores – Centro Social Amintas Vieira de Souza. O curso tem carga horária de 160 horas e contará com aulas práticas e teóricas, 100% presenciais, com foco em atenção básica e primeiros socorros. A formação será concluída no mês de agosto de 2023.

“Além de suprir a demanda local por pessoas qualificadas para atender a população idosa, o curso irá contribuir ainda mais para a melhoria da qualificação profissional e empregabilidade da população. Por meio dessa iniciativa, geramos valor compartilhado e fortalecemos o nosso relacionamento com a comunidade, construindo juntos um legado positivo para toda a região”, afirma o gerente de fábrica da Votorantim Cimentos de Laranjeiras, Breno Oliveira Martins.

Sobre a Votorantim Cimentos

A Votorantim Cimentos é uma empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis com mais de 13 mil empregados. O portfólio de materiais de construção vai além de cimentos e inclui concretos, argamassas e agregados. A companhia também atua nas áreas de insumos agrícolas, gestão de resíduos e coprocessamento. As unidades da Votorantim Cimentos estão estrategicamente próximas aos mais importantes mercados consumidores em crescimento e presente em dez países, além do Brasil: Argentina, Bolívia, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Luxemburgo, Marrocos, Tunísia, Turquia e Uruguai. Mais informações em www.votorantimcimentos.com.br.

