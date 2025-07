Moradores de Nossa Senhora do Socorro participam da 51ª edição do ‘Sergipe é aqui’ nesta sexta-feira

Durante toda a manhã, a população pôde usufruir de mais de 160 tipos de serviços, que impulsionam a cidadania e a atenção humanizada a sergipanos

Município com o maior número de moradores do estado, Nossa Senhora do Socorro se tornou, por um dia, a capital administrativa sergipana com a passagem do ‘Sergipe é aqui’ pela cidade nesta sexta-feira, 4. Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), a iniciativa se consolidou como o maior programa de governo itinerante do estado. Já foram mais de 50 cidades contempladas pela ação e mais de 230 mil atendimentos realizados. A cada edição, o Governo de Sergipe cumpre seu objetivo de estar mais próximo da população.

Ao todo, mais de 160 tipos de serviços fazem parte do leque de atendimentos ofertados pelo programa. Em parceria com as secretarias estaduais e órgãos parceiros, toda a estrutura é montada em estandes, carretas e nas escolas municipais ou estaduais de cada município. Em Socorro, os atendimentos aconteceram no entorno da Escola Estadual Jorge Amado. Exames médicos nas Carretas do Homem e da Mulher; emissão de documentos como CIN, CPF, certidão de nascimento e ID Jovem; regularização de dívidas; atualização de vacinas e cadastro em programas como Passe Livre e Opera Sergipe foram alguns das dezenas de serviços ofertados.

A cozinheira Maria Giselma dos Santos, residente de Socorro, aproveitou a oportunidade para ter acesso a múltiplos serviços no ‘Sergipe é aqui’. “Fiquei sabendo por meio da minha filha e da televisão que esses atendimentos estariam aqui hoje. Agora, estou fazendo meu cabelo aqui no estande do Espaço Mulher para poder tirar minha Carteira Nacional de Identidade (CIN) e a segunda via da minha certidão de nascimento. Estou feliz e estou bonita”, comemorou.

A agricultora Maria dos Prazeres Feitosa, moradora do assentamento Quissamã, em Socorro, participou da 51ª edição do ‘Sergipe é aqui’ para expor seus produtos feitos em parceria com a Associação de Mulheres Agrícolas e Artesãs de Sergipe (Amas), da qual faz parte. “Nosso assentamento marca presença em eventos promovidos pelo governo e ficamos sabendo que poderíamos mostrar nossos trabalhos aqui em Socorro. Nosso projeto se chama Quissa Orgânico e temos produtos como queijos, doces e produtos naturais. Então, foi uma manhã de vendas muito boas para mim e para as meninas”, destacou.

Um dos serviços ofertados pelo programa são os atendimentos da Energisa, que incluem o cadastro para as tarifas sociais, troca de titularidade de conta, religação, segunda via e negociação de dívidas. A comerciante Valéria Feitosa, moradora de Nossa Senhora do Socorro, não perdeu a oportunidade, e visitou o estande da empresa concessionária para trocar a titularidade da sua conta de luz. “Eu fiquei sabendo por meio das redes sociais e já estava precisando colocar a conta de luz no meu nome para resolver algumas pendências. Agora vai ser mais fácil. Também vou fazer minha carteira de identidade (CIN), que já estava há mais de dez anos vencida”, disse.

Nos serviços ofertados na área da saúde, a aposentada Maria dos Santos, moradora do povoado Taiçoca, em Socorro, aproveitou o evento para solicitar encaminhamento para uma cirurgia que desejava fazer há muito tempo. “Eu já queria fazer a minha cirurgia de retirada de um mioma, mas não sabia por onde começar. Aí passei pela consulta com a médica e ela já me passou o encaminhamento. Disse que agora é só eu ir ao Hospital de Urgência e começar o processo de cirurgia”, completou.

