MORADORES DE POÇO REDONDO COMEMORAM INVESTIMENTO DE R$ 29,5 MI EM INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE), dará início a uma importante obra de restauração e melhoramento na rodovia SE-315, no trecho entre o povoado Santa Rosa do Ermírio e a divisa com a Bahia. A ordem de serviço foi assinada nesta sexta-feira, 8, durante a 54ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’ em Poço Redondo, município do alto sertão.

O projeto, que abrange uma extensão de 9,11 km, e um investimento de R$ 29.534.151,43 tem um prazo de execução de 360 dias. A iniciativa é um motivo de celebração para os moradores e a população da região, que há anos esperavam por melhorias na via.

Anderson das Neves, diretor-presidente do DER/SE, destacou a relevância da obra para o desenvolvimento local. “Esta restauração não é apenas sobre asfalto. É sobre conectar comunidades, facilitar o escoamento da produção agrícola e, acima de tudo, garantir mais segurança e qualidade de vida para quem utiliza essa rodovia diariamente”, afirmou.

A alegria da população foi evidente. O aposentado José Alves de Souza mora no povoado Queimadas há 51 anos e expressou sua gratidão. “Estamos muito felizes. Essa obra é muito importante para todos nós que trafegamos por aqui. Agradeço ao governador por olhar para nossa região”, celebrou.

A agricultora Lucilane da Rocha Silva e moradora de Poço Redondo desde que nasceu, também comemorou a notícia. Frequentadora assídua do povoado Santa Rosa do Ermírio, onde tem familiares, ela comemorou a restauração da estrada. “É uma obra que vai facilitar muito nossa vida. A estrada vai ficar em melhores condições e a viagem, mais segura”, sublinhou.

A restauração da SE-315 reforça o compromisso do governo em melhorar a malha viária do estado, impulsionando a economia e garantindo mais segurança e acessibilidade para todos os sergipanos.

