Moradores de Riachão do Dantas se sentem abandonados pela gestão do municipio

Nesta última quinta-feira, 11, foi ao ar um forte relato de um morador de Riachão do Dantas no programa Passando a Limpo, da rádio Luandê FM. Em entrevista, um dos residentes do município relatou que se sente excluído pela administração e cobra a atenção da prefeitura para a Avenida Dr. Luís Garcia, onde reside.

Epifânio Damaceno, de 70 anos de idade, é natural de Riachão do Dantas. Segundo ele, diariamente sente na pele o que é ser esquecido por uma administração que, na verdade, deveria cuidar e olhar pelos habitantes da cidade. Alguns anos atrás, Epifânio, já aposentado, quebrou o fêmur e precisou receber assistência médica e social. Porém, na frente de sua casa, o esgoto atrapalha sua rotina de cuidados.

“Infelizmente me sinto abandonado pelo poder público, e com esse córrego aberto ao lado da minha casa, minha vida não tem tido tanta qualidade. A gente pede, pede, pede, mas nada se resolve. Não aguentamos mais esse sofrimento, e eu tenho muito medo do meu lar desabar”, afirma Epifânio.

A falta de saneamento básico afeta diretamente a vida de dezenas de pessoas que moram em Riachão, podendo causar sérios problemas de saúde, como por exemplo, a manifestação de mosquitos que trazem doenças. É preciso que a prefeitura se responsabilize pelas condições desumanas que o trecho da rua se encontra.

Fonte e foto programa Passando a Limpo, da rádio Luandê FM