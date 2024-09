MORADORES DO ALTO SERTÃO COMEMORAM A ENTREGA DA DUPLICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA SE-175

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), entregou na tarde desta sábado, 21, a obra de duplicação da pavimentação asfáltica na rodovia SE-175, no trecho urbano da cidade de Nossa Senhora da Glória, no alto sertão do estado. A obra teve um investimento de R$ 5.687.728,72, compreendendo uma extensão total de um quilômetro de pavimentação asfáltica, onde foram utilizadas 2.271,83 toneladas de concreto betuminoso usinado a quente.

O diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, comentou sobre a importância da obra de duplicação da pavimentação asfáltica da rodovia SE-175 e os benefícios que a mesma trará. “Nossa Senhora da Glória é muito importante para o sertão sergipano, e a pista dupla beneficiará o tráfego dos veículos pesados, que é intenso na localidade, pois essa questão impacta diretamente na segurança. Com a duplicação, esses veículos terão mais espaço para trafegar e até mesmo fazer o retorno”, pontuou.

A obra foi comemorada pela população local. “Ficou muito boa, maravilhosa esta obra. O governador está de parabéns. Não temos do que reclamar. Antes aqui ficava engarrafado, e agora todo mundo pode transitar por aqui, seja de carro, de bicicleta e até quem está a pé”, disse a técnica de enfermagem Gicelma Xavier de Almeida, de 54 anos, moradora do povoado Mocambo, que acompanhou o evento de inauguração.

Também técnica de enfermagem, Shirley Aparecida Araújo Bezerra, 51, que mora há mais de oito anos no alto sertão, apontou que a duplicação da rodovia era muito esperada. “O sertão vem crescendo cada vez mais, e quem transitava por aqui precisava dessa obra. Tem muitos estabelecimentos comerciais de grande porte, inclusive na frente do retorno, e o trânsito é intenso. Essa duplicação vai facilitar a vida para quem mora, chega e sai da cidade”, enfatizou.

Mais obras para o alto sertão sergipano

Também em benefício da região, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, assinou na tarde deste sábado, 21, a ordem de serviço para implantação e pavimentação do Caminho da Fé e recapeamento das vias avenida Leste e rua Manoel Elígio da Mota, na sede do município de Nossa Senhora da Glória. A obra terá a extensão aproximada de 1,5 quilômetro. O investimento total é de R$ 3.339.271,61 e contribuirá para a mobilidade urbana dos moradores da região.

