Moradores do Guajará entram com ação no MP para que a DESO regularize o abastecimento

Muitos locais do bairro do Guajará se encontram a mais de 10 meses sem um pingo de água nas torneiras. Moradores tem suas vidas afetadas devido a falta de água. Após várias tentativas de resolver o problema junto a Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), os moradores decidiram buscar a justiça na tentativa de resolução do problema.

Nesta última segunda-feira (17), moradores do Guajará, representados por Uilliam Pinheiro, Vanda Pereira e Jaqueline Oliveira, protocolaram uma ação no Ministério Público de Sergipe para que a DESO possa regularizar o fornecimento de água no Loteamento Jardim Vilaney, no bairro do Guajará. São 08 ruas do loteamento, com cerca de 200 famílias, que estão sem o abastecimento de água nas torneiras a mais de 10 meses.

Os moradores pagam mensalmente sua conta de água, contudo pela o não abastecimento de água por parte da DESO, os moradores precisam desembolsar mais recursos para adquirir água mineral para tomar banho, preparar e cozinhar alimentos e beber água para hidratação dos seus corpos humanos, entretanto, vale destacar, que muitos desses moradores são compostos de famílias de baixa renda, ou seja, sem condições financeiras de comprar água mineral. Logo, esses moradores têm recorrido a coletar água da chuva para poder fazer suas necessidades diárias.

“Estamos cansados. Já procuramos por diversas maneiras e não conseguimos êxito. Então, foi a única solução foi vir ao Ministério Público”, afirmou a moradora Vanda Pereira. “Esperamos, sim, que o Ministério Público atue diante desta grande problemática no Guajará, e que haja solução, resultado”, complementou a moradora Jaqueline Oliveira.

A representação dos moradores apresentadas no Ministério Público se tornará Notícia de Fato e o promotor de justiça irá iniciar as diligências junto a DESO para ter encaminhada a identificação dos problemas e quais soluções a empresa de abastecimento de água irá providenciar.

