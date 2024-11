Moradores destacam melhorias com pavimentação

“Capela hoje está maravilhosa, não tem mais uma rua em más condições”, comemora a dona de casa Adelaide dos Santos, que há 12 anos mora no bairro Lá Vem Um. “Tem um ano que essa obra foi feita e isso só nos favorece, seja para levar as crianças na escola, para trafegar”, avaliou a mulher, acrescentando que antes sua rua era em paralelepípedo e a mobilidade era mais comprometida.

O Governo do Estado já pavimentou 1.161.045,86 m² de ruas e avenidas na zona rural e urbana de 60 municípios, com um investimento de R$ 96.717.156,41. No leste sergipano, a população de Capela e Carmópolis foi uma das beneficiadas nestes 22 meses de gestão. Foram 27 ruas pavimentadas com asfalto e paralelepípedo em Capela e 33 vias de Carmópolis receberam pavimentação asfáltica.

A sensação de bem-estar é compartilhada pela técnica de enfermagem Janaína Silva, que mora no Lá Vem Um há 15 anos, e destacou a trafegabilidade do local, enquanto buscava o filho na creche. “A maioria das ruas era no paralelepípedo, algumas na piçarra, e claro que o asfalto melhorou nossa qualidade de vida. No trânsito, por exemplo, flui mais e preserva nossos veículos. Foi uma melhoria que beneficiou 100% a população”, considerou.

No bairro São Cristóvão, ainda na terra da festa do mastro, Anne Rafaela Vitória trabalha no local há três anos e disse que acompanhou as obras. “Sem dúvida é uma obra muito boa, facilita a vida de todos”, avaliou.

Em Carmópolis, município vizinho, os sergipanos também foram contemplados com as obras de pavimentação. Carina Vieira mora há 12 anos no conjunto Fernando França, no povoado Aguada, e disse que há muito tempo a região não passava por essa melhoria. “O conjunto todo foi asfaltado”, contabilizou.

A melhoria evidenciada por outro morador do bairro, Eliano Pereira, foi a valorização dos imóveis. “Depois desse asfalto as casas estão valendo mais. A minha dobrou de preço. Antes era paralelepípedo. Era bom, mas era uma pavimentação mais frágil, quebrava, abria buraco. O asfalto é mais resistente”.

Foto: Thiago Santos