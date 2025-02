Moradores pedem à SEDUC construção de escola em Aracaju

A Associação dos Moradores do Robalo pretende intensificar as ações visando a construção de um novo prédio para o Colégio Estadual Paulino Nascimento, naquele núcleo habitacional, em Aracaju.

Segundo os dirigentes da entidade, trata-se de uma escola da rede estadual ainda com características de escola rural, como era na inauguração, há cinco décadas.

A escola atende a mais de 600 alunos nos três turnos, mas só possui seis salas de aula, sendo quatro delas da época da inauguração. As outras duas já foram improvisadas.

A comunidade do Robalo conta que em diversas gestões tentou conquistar a construção de um novo prédio para abrigar o Colégio Paulino Nascimento. Em todas as oportunidades as tratativas ficaram no meio do caminho.

O diálogo que mais avançou foi em 2016, no Governo Jackson Barreto, quando era Secretário de Educação Jorge Carvalho e Superintendente Marieta Barbosa. Naquele período, após algumas rodadas de reuniões, tanto na escola, quanto na secretaria, se chegou à conclusão sobre a construção do novo prédio. “Já tínhamos olhado os terrenos, já se faziam reuniões envolvendo pais, alunos, técnicos, docentes e equipe de engenharia e arquitetura da secretaria. Após a saída dos dirigentes da secretaria, toda a negociação voltou à estaca zero.”, afirma José Firmo, presidente da associação.

São várias as preocupações postas pela comunidade relacionadas ao estado em que se encontra a escola. O tamanho do prédio e a quantidade de salas de aula não permitem que a demanda por matrículas seja atendida no próprio bairro, com uma quantidade grande de jovens tendo que ser matriculados em outros bairros. O prédio não possui quadra de esportes e não oferece condições para a prática de educação física e lazer. Não tem área para estacionamento, e, principalmente tem uma estrutura muito antiga, o que tem sido motivo de preocupação permanente com infiltrações, rachaduras e o temor constante sobre o risco ao qual os ocupantes se submetem.

Os moradores informam que, na atual gestão, as tentativas de diálogo começaram em 06/10/2023, quando se teve uma conversa preliminar com o Secretário e Vice-Governador, Zezinho Sobral. De lá para cá, tem-se tentado retomar o diálogo com o próprio secretário, ou com a Superintendência ou mesmo com a Diretoria de Educação de Aracaju ( DEA), sem sucesso.

Por José Firmo – Foto: Ascom SEED