Morre  Acrísio Assunção, ex presidente da Câmara Municipal de Estância

Morreu nesta quinta-feira (15) o ex presidente da Câmara Municipal de Estância, Acrísio Assunção. Ele exerceu dois mandatos de de vereador.

O Professor Dionísio divulgou um texto para o amigo.

Meu querido amigo-irmão Acrísio:

Chegou o dia e a hora de sua partida para Deus! Ele sabe o que é melhor para nós! “Na casa do Pai, há muitas moradas”, e certamente uma delas foi reservada para você, que nesta vida foi um exemplo de pai, amigo, servidor público, político e, sobretudo, cristão! Você sobe aos céus no dia da Assunção de Nossa Senhora, conforme o seu sobrenome!

Muito obrigado pelos inúmeros diálogos e sábias orientações ao longo da minha juventude, do meu casamento e do meu primeiro mandato como Vereador!

Muito obrigado pela confiança que manifestava em minha pessoa e por você ter se tornado para mim uma referência de homem público, sempre preocupado com Estância e com seu povo, que você conhecia tão bem! Que o bom Deus acolha sua alma e console o coração de Dona Marlene e de todos os seus filhos, demais familiares e amigos! No Céu, dê um grande abraço em Fátima por mim e também no meu amigo Dedé! Até um dia!

Professor Dionísio